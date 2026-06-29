Защо България е сред първите по жертви на пътя? Отговорът на шефа на агенцията

Въпреки че вече седем години в България функционира специализирана Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, страната ни продължава да е сред държавите с най-много загинали при катастрофи в Европейския съюз. За причините и ролята на институцията разказа председателят на агенцията Марта Петрова по bTV.

Според нея безопасността на движението не зависи от една институция, а от цялостна система от взаимосвързани механизми.

„Безопасността на движението по пътищата е комбинация от различни нива на защита. Всеки инцидент настъпва, когато има проблем в едно, в няколко или в най-лошия случай – във всички нива на защита. Всяка държавна политика има една единствена цел – да обедини всички тези нива в една рамка“, заяви Петрова.

Тя припомни, че именно с тази цел през 2019 г. е създадена Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата.

На въпроса защо въпреки това България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата, Петрова обясни, че агенцията няма правомощия да строи пътища, да извършва ремонти или да налага санкции.

„Основната функция на агенцията е да координира и да създаде една рамка. Ние разработваме стратегията и плановете за действие, разпределяме задачите между отделните администрации и даваме методологията как те да бъдат изпълнявани“, каза тя.

По думите ѝ вече са разработени редица нормативни документи, сред които наредби за одит и инспекции на пътната инфраструктура, правила за проверки и методики за работа на общинските комисии.

Председателят на агенцията обаче подчерта, че изпълнението зависи от повече от 300 различни администрации.

„Държавната агенция създава рамката, но не може секторно да изпълни всички ангажименти. Те са разделени между над 300 администрации“, посочи тя.

Според Петрова слабости има във всички елементи на системата.

„Човекът, пътят и превозното средство са трите основни нива на защита. Всички те трябва да работят заедно“, заяви тя.

По думите ѝ обучението по пътна безопасност трябва да започва още в училище и да продължава през целия живот.

„Това означава образование в системата на образованието, след това подготовка на кандидат-водачите и обучение през целия човешки жизнен цикъл“, каза председателят на агенцията.

Тя призна, че сериозно предизвикателство остава и съпротивата срещу промените в администрацията.

„Администрациите се променят много трудно. Дори когато има институционална воля за промяна, много мерки не се изпълняват на ниво администрация“, заяви Петрова.

Според нея именно консервативният модел на работа забавя реформите.

„Безопасността на движението е начин на живот и начин на работа“, допълни тя.

По повод предпазните съоръжения по пътищата, след поредицата тежки катастрофи, Петрова заяви, че проблемът е системен.

„Създадохме цялостна методология за обследване и оценка на риска, разработихме индекс за безопасност на общините и механизми за приоритизиране на мерките“, каза тя.

На въпрос дали мантинелите по българските пътища са безопасни, председателят на агенцията отказа да коментира конкретни случаи.

„Не мога да коментирам спецификите на конкретната мантинела. Те ще бъдат детайлно обследвани и оповестени. Но проблемът е системен“, заяви Марта Петрова.

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