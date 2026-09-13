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Рокада в пътната агенция

Рокада в пътната агенция

София. Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков е уволнен, научи "Стандарт". Неговият пост се заема от пред...

07 август | 18:50
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