Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
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Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
Политиките на агенцията зависят от над 300 администрации
Годишната винетка поскъпва до 64,50 евро, увеличават и глобата за движение без валиден стикер
Реалната превенция изисква много по-широк подход
Най-сериозните затруднения в момента остават в района на 33-ия километър на „Тракия“ край София
Започва строежът на над 40 киломенра
Подържани пътища водят до туристическите обекти в общината
За временно изпълняващ е назначен Йордан Вълчев
Новият председател е работил е в екипа на омбудсмана
Турски компании проявяват интерес да участват в проектите за обновяване на пътната и жп инфраструктура у нас. Това стана ясно от проведената среща на...
50 милиона лева ще струва зимното почистване на републиканската пътна мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура". Дори и да се прехвърли бюджетът пътната...
София. Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков е уволнен, научи "Стандарт". Неговият пост се заема от пред...
Банско. На работна среща в Банско ще бъдат представени резултатите от досегашното сътрудничество между Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и Световна...
Разлог. Община Разлог започна новата година с одобрен за финансиране проект на стойност 5 859 175 лева. Кметът Красимир Герчев подписа договор за безв...
Кърджали. С европейски средства бяха рехабилитирани още 13,3 км републиканска пътна инфраструктура в област Кърджали. Това са 7,5 км отсечка Черн...
Пазарджик. Агенция "Пътна инфраструктура" започва ремонтни дейности по автомагистрала "Тракия" в участъка, който попада в Пазарджишка област. Предви...