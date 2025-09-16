Инж. Митко Порязов: Два нови пътя до Средец

„Седем републикански пътища минават през община Средец, които я свързват с почти всички населени места в околността. В тази връзка ние подготвяме и реализираме проекти. В момента се извършват два активни ремонта, които са на стойност над 30 млн. лв. Единият от тях е изграден на 15, а другият на 30%.“ Това съобщи инж. Митко Порязов, директор на областното пътно управление в Бургас на откриването на форума “Бранд Средец – Магията на Странджа“. Форумът е организиран от Общество „Културно наследство“ и община Средец, като част от националната кампания на „Стандарт“ - „Чудесата на България“.

Инж. Порязов съобщи още, че освен това се правят проекти за още два пътя, за които разчитат на държавно финансиране, за да бъдат реализирани.

„Само за тази година за времето след зимния период до 15 септември Агенцията е инвестирала над 8 млн. лв. само за подръжка на пътищата като изкърпване, ландшафтно оформяне, маркировка, почистване на окопи и т.н. като почистването става всеки месец, така че по републиканските пътища няма никакви проблеми относно почистването. Виждате, че Агенцията инвестира изключително много в общината и се надявам, че това ще продължи в същата посока и със същите темпове на развитие.“, увери инж. Порязов, който допълни че освен това ще започне подновяването на различни съоръжения. За тази цел се подготвят проекти, които ще бъдат реализирани след техническите срокове, които трябва да приключат, за да започне реализацията им.

Инж. Порязов увери още, че за община Средец се работи изключително приоритетно и за нея се усвояват много средства, като в това число се имат предвид и многото туристически обекти, за които добрата пътна инфраструктура е изключително важна.

