Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обнови състава на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Промените вече са вписани в Търговския регистър, а новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт.

За изпълнителен директор на дружеството е назначен инж. Иван Кунев, който има дългогодишен опит в пътния сектор.

Той е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. В периода 2009 – 2024 г. е бил директор на Областното пътно управление в Благоевград, а професионалният му опит включва и работа в строителния бранш.

Нови членове в Съвета на директорите

Освен инж. Кунев, в новия състав на Съвета на директорите влизат Митко Михайлов, инж. Николета Бачева и Виктор Попов.

В управлението на дружеството остава и Ивелина Маринова, която е член на Съвета на директорите и досега.

Маринова е магистър по „Икономика и финанси“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има над пет години опит в управлението и контрола на проекти в сферата на пътното строителство, както и професионален опит в банковия сектор.

Богат административен и експертен опит

Митко Михайлов е магистър по „Право“ и „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство.

В професионалната си кариера е заемал редица ръководни длъжности, сред които областен управител на София-град, както и позиции в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция по туризъм, Министерството на финансите и частния сектор.

Експерт по поддръжката на магистралите

Инж. Николета Бачева е магистър по пътно строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Тя има повече от десет години професионален опит в изграждането и поддръжката на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“.

От 2023 г. е ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД, където отговаря за експлоатацията, текущите ремонти, поддръжката, инвестиционния контрол, координацията и безопасността на движението.

Опит в логистиката и регионалното развитие

Виктор Попов е магистър по „Управление на регионалното развитие“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и магистър по „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ от Софийския университет.

Професионалният му опит е свързан с управлението на логистични и транспортни процеси както в публичния, така и в частния сектор.

Новият съвет ще ръководи държавното дружество до приключването на конкурсната процедура за избор на постоянно р