Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
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Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
София. Националното сдружение на общините е не само най-добрият събеседник, но и верен медиатор за създаване на по-топли връзки между общините, заяви...
Перник. „Следващите правителства трябва да продължат политиката за намаляване на различията между регионите и да заделят средства за инвестиции в реги...
Добрич. "Надявам се повече да не се налагат съкращения във ведомството, което ръководя". Tака отговори на медиите министърът на регионалното развитие...
София. Синдикалната организация на КНСБ при „ВиК – Варна" ООД и Синдикалната секция „Подкрепа" при „ВиК – Варна" ООД протестират пред Министерство на...