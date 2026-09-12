Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
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Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
Прокуратурата ще действа според закона
Още няма официална информация
Причината - над 36 милиона лева, неизплатени от държавата
Дружеството е с нов изпълнителен директор
Над 8 милиарда лева са одобрени и платени в нарушение на закони
Разяснението е направено във връзка с изказване на служебният министър на финансите Асен Василев
Държавното дружество „Автомагистрали” е поставено в невъзможност да извършва редовните си месечни плащания
Регионалният министър вика всички фирми, които са взели аванси
Основният аргумент за решението е, че не е проведен конкурс за постовете
"Автомагистрали" ЕАД са фирма, която пренасочва средства, затова имат повече одитори, отколкото пътни инженери, каза социалистът
Служебният министър на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова отговори
Один хвана дружеството в нарушения
Публикуваха са на сайта си
Проверката трябва да приключи до 31 март 2021
Това обяви заместник-председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски
Това е отсечката между 222-ри и 310-ти км - след връзката с пътя Русе-Велико Търново
АПИ прибира демонтираните билбордове в складовете на областните пътни управления
Автомагистрали ЕАД ще строи с държавни пари
Модерното оборудване подсилва съществуващия парк на дружеството