Гечев защити бюджета: Плащаме сметката на предишната власт

В бюджета за 2026 г. няма нито една стотинка над необходимото, а дефицитът от 5,7% е резултат основно от вече поети разходи и натрупани задължения. Това заяви пред Нова телевизия депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в защита на приетата на първо четене план-сметка на държавата.

По думите му новото управление е успяло да ограничи дефицита, който при запазване на наследения бюджет би достигнал 7,4 на сто. Кабинетът съзнателно не е прехвърлил плащанията към следващата година, за да представи изкуствено по-добър резултат.

Бюджетът се приема след средата на годината и отразява разходи, които вече са били гласувани, договорени или извършени от предишното управление. Гечев подчерта, че настоящото мнозинство не започва финансовата година от нулата, а е принудено да покрие сметка, натрупвана от предходни парламенти и правителства.

„Някой трябва да плати сметката“

„Досегашното управление струва все по-скъпо. Този бюджет се прави от седмия месец нататък и отразява вече поетите и изхарчени разходи, които ние заварихме. Съответно този дефицит вече е генериран“, заяви Гечев.

Той отхвърли обвиненията, че високите разходи за издръжка са предназначени за лукс в администрацията. Според него увеличението има конкретни причини и всяка от заложените суми може да бъде обяснена.

Сред тях са около 170 млн. евро натрупани задължения по осъдителни решения срещу Министерството на регионалното развитие, още 170 млн. евро за земеделските производители и 55 млн. евро за субсидиране на транспорта. Около 150 млн. евро са необходими за провеждането на два избора.

Към сметката се добавят по-високите разходи за горива, детски градини, болници и други публични институции, както и средствата за домакинството на „Джиро д'Италия“ и участието в „Евровизия“. „Когато съберете всички тези суми, се получава точно този размер“, посочи депутатът.

Дефицитът можел да бъде скрит

По думите на Гечев правителството е имало възможност формално да свали дефицита до 3%, като просто отложи част от плащанията за 2027 г. Кабинетът обаче е отказал да повтори подхода, от който сега се оплаква. „Не го направихме. Поемаме този тежък период, за да могат реалните реформи да започнат от следващата година“, заяви той.

Гечев подчерта, че преструктурирането на министерства и цели сектори не може да бъде извършено само чрез Закона за държавния бюджет. Необходими са отделни законодателни промени, които трябва да бъдат подготвени внимателно, вместо да се приемат прибързано заради краткосрочен финансов ефект.

Заемът трябва да ускори европейските плащания

Депутатът защити и поемането на нов държавен дълг. Според него част от средствата са необходими за по-амбициозно усвояване на парите по европейските програми и Плана за възстановяване и устойчивост. „Каква е алтернативата? Да не изплатим пенсиите или заплатите в държавния сектор“, попита Гечев.

Той увери, че кабинетът не планира увеличение на данъчната тежест. Промени в някои осигурителни параметри са част от обичайните процедури, но целта остава икономиката да расте по-бързо от инфлацията.

Данъците за жилищата не се променят сега

Гечев уточни, че обсъжданата нова формула за данъчните оценки на имотите няма отношение към бюджета за 2026 г. Става дума за местен данък и за евентуални промени, които могат да бъдат предложени за следващата година.

По думите му данъчните оценки не са актуализирани от 2009 г., въпреки че цените на жилищата са нараснали многократно. Той увери, че няма да се пристъпва към рязко увеличение без предварителни разчети.

Гечев отчете и първи слаб спад на цените на храните след предприетите промени в законите за защита на конкуренцията и потребителите. Предстои създаването на регистър за проследимост, а големите търговски вериги вече променят договорите си с доставчиците.

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