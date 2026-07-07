Витанов очаква голяма полза за България от пробива по договора с "Боташ"

Договореното замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца изглежда като сериозен пробив в положителен икономически аспект за България, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в парламента. Коментарът му дойде след срещата между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, след която "Булгаргаз" и "Боташ" подписват протокол за замразяване на договора.

В рамките на този период българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Параметрите се очакват по-късно, но според Витанов първоначалните анонси вече говорят за голяма полза за страната.

"Доколкото ми е известно, параметрите ще бъдат оповестени малко по-късно, но без съмнение анонсите първоначално говорят за сериозен пробив в положителен аспект от икономическа гледна точка за България", каза Витанов.

Той отговори и на критиките на опозицията защо договор, представян като изгоден, сега влиза в режим на замразяване. По думите му споразумението се сключва при коренно различна международна обстановка - във време, когато се говори, че руски газ повече няма да има никъде, а България търси сигурни алтернативи.

"Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха, следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Румен Радев. Толкова е просто", коментира Витанов.

Според него сегашното развитие показва, че при политическа воля може да се стигне до резултат дори по тема, която дълго време се използва за вътрешни атаки. Витанов постави акцент върху очакваната практическа полза - плащане само за използвания капацитет, подобрени условия и възможност договорът да се пренастрои към новата пазарна среда.

"Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност е от много голяма полза за България всичко това, което е предоговорено", каза още той.

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