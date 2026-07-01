Нова афера с имоти във Варна. Замесена ли е Гери-Никол?

Парламентарната група “Прогресивна България” отправя въпроси към компетентните институции, включително и към Прокуратурата на Република България относно данни, изнесени в разследване на журналиста Генка Шикерова. Това обяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Николета Тодорова.

Информацията е за организирана схема за придобиване на стотици декари изключително ценни имоти в област Варна чрез неистински нотариални актове от 1944 година, последвани от поредица сделки с подставени лица и препродажбата им до лица, близки до Даниел Славов и певицата Гери-Никол. “Ако тези твърдения се потвърдят, говорим за една от най-мащабните имотни измами в най-новата история на България, засегнала държавни, общински и частни имоти и поставила под съмнение работата на редица институции”, посочи Тодорова.

От наличните данни в публичното пространство става ясно, че разследването по случая е започнало преди години. През 2024 г. е образувано досъдебно производство, проведени са специализирани операции, извършени са претърсвания и изземвания, задържани са лица и са повдигнати обвинения, а впоследствие са привлечени и още обвиняеми. “В един момент разследването е прехвърлено към Софийска градска прокуратура. Всичко това поражда логичния въпрос - защо едно разследване с такъв мащаб е останало толкова дълго извън общественото внимание? И защо обществото научава за него едва сега?”, попита народният представител.

По нейни думи липсата на резултат по случаи като този подкопава доверието в правосъдната система и създава убеждението че има хора, които остават недосегаеми. Тодорова категорично заяви, че Варна не трябва да бъде символ на имотни измами, далавери и политически чадъри. Тя поиска да узнае от компетентните институции какво е актуалното състояние на разследването, защо след извършените множество процесуално-следствени действия все още няма ясен публичен резултат, кога ще бъде внесен обвинителен акт в съда и ще понесат ли отговорност всички лица, независимо от тяхното положение, влияние или политически връзки.

Народният представител от ПГ “Прогресивна България” Николета Тодорова посочи в заключителните си думи, че варненци очакват не обяснения, а справедливост, и законите трябва да се прилагат еднакво за всички.

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