Бюджетът отразява миналото, а не бъдещето

Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде. Отразява вече изхарчените пари, заяви депутатът от "Прогресивна България" и председател на парламентарната Комисия по земеделие Явор Гечев пред БНР.

Представители на държавната администрация ще протестират с искане всички служители да имат еднакви права, да се премине към незабавна отмяна на съкращаване на перата за заплати и замразяване на доходите, както и да не се допускат съкращения в звената на администрацията без предварителен анализ за състоянието на всяка структура.

Недоволството на практика визуализира финансовото положение на държавата, коментира Гечев.

"Едните, които са докарали държавата дотук, ни държат сметка как да намалим разходите на бюджета, от другата страна - виждате синдикатите какво искат".

Той коментира искането да се премахнат калинките от държавната администрация.

"И как да го направим? С вълшебна пръчка? Аз претендирам, че разбирам от калинки, но не можеш да разбалансираш цялата държава.

Бюджетът прави съкращения, каквито може да направи до края на годината. Обира това, което може първоначално да се обере. Следващият трябва да нормализира нещата, да влезе около 3 % дефицит, три и малко.

Можеше да скрием милиард, милиард и нещо от тазгодишните фактури, да отидат в следващата година, бюджетът щеше да е балансиран. Да го живеем това още ли?! Не е ли по-добре да се опитаме да зъвъртим цялата тази машина? Да завъртим икономиката, която да тръгне".

Политиките на това управление ще видите в следващата година, обясни Гечев.

"В тази на практика не е възможно".

Той отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас "Прослужено време".

"Едното за сметка на другото, обясни още той в предаването "Преди всички".

"Трябва да има електронизирани системи, неща, които помагат. Не може просто да си говорим за преписки на хартия, които се подават. Цялата тази работа върви с една тежка реформа".

Гечев обясни, че в момента в Министерството на земеделието се правят анализи. Същото се случва и в други ведомства.

Той коментира параметрите на бюджета, предвиден за земеделското ведомство.

"В бюджета има 170 млн. подпомагане по отношение на кризата в Иран за високите цени на торовете и горивата. Чакана и изстрадана помощ. Ние сме една от малкото държави, които не са дали такава. Тя е заслужена".

Гечев анализира и докъде ще стигнат предвидените 20 млн. за напояване.

"Въпросът е колко ще има догодина. За напояването и преработката на селскостопански продукти в следващия рамков период ситуацията става по-лоша. Дотук имаше немалко проекти. От следващия рамков период няма да ги има. Ние трябва да ги компенсираме по някакъв начин. Българският бюджет и българската политика трябва да е в едно цяло с европейската и с парите, които идват в нея. Там нещата не са много розови. За всичко има намаляване. Европа няма толкова пари, колкото имаше".

Гечев смята, че е необходимо да търсим и частен капитал.

Работим изключително упорито по законодателството, увери още той.

"Трябва да има читав Закон за кооперирането. Да има редица мерки, които да направят българското земеделие по-конкурентно, особено в секторите "Плодове" и "Зеленчуци". Работим и по гаранционни фондове, които да гарантират изкупуване на продукция на зелено от предходната година".

Предвиждат се и действия по поземлената реформа, обясни още Гечев.

Той отбеляза, че е необходимо да има представителност на бранш "Земеделие".

"Да не се оценява кой колко вика, а кой и какво стои зад него. Когато имаш такова браншово представителство, можеш да започнеш да му делегираш дейности, които да се извършват от името на държавата".

Всичките по-големи реформи, които обмисляме, трябва да са готови до Нова година, посочи още депутатът от "Прогресивна България".

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