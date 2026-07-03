Полетите могат да изчистят имиджа на Пеевски. Условието - МВР да покаже фактите

Данните за чартърните полети на Делян Пеевски могат да изчистят имиджа му, ако се окажат коректни и положителни. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Здравков в интервю за БНТ.

Според него темата не бива да се представя като медийна употреба, а като въпрос от публичен интерес, по който гражданите имат право на достоверна информация. Здравков подчерта, че решаващо ще бъде какво вътрешният министър Иван Демерджиев може да представи пред Народното събрание и обществото.

Проверката може да работи и в полза на Пеевски

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности", заяви Здравков.

Той изрично постави и другата възможност - проверката да не потвърди съмнения, а да даде основание за защита на Пеевски. "Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика, има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев, е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски", каза депутатът.

Не обвинение, а очакване за пълна информация

Попитан дали става дума за разследване или за проследяване на пътувания, Здравков заяви, че не допуска вътрешен министър да предприеме подобни действия без основания.

"Аз не допускам, че министърът на вътрешните работи ще си позволи, който и да е той, да прави проверка, без да има основания. Когато той в пълен вид може да представи информацията пред Народното събрание и обществото, ние ще разберем какви са били пълните мотиви за извършването на тази проверка, за хората, които са летели заедно с господин Пеевски, защо се е пътувало толкова често", каза той.

Публичният интерес и границата на личното пространство

Здравков отхвърли тезата, че проверката сама по себе си е недопустимо навлизане в личното пространство. Според него политиците, особено тези със силно влияние върху публичния живот, трябва да търпят по-висока степен на обществен контрол.

Той обаче не постави въпроса като автоматично обвинение. Основната му теза е, че при публичните фигури прозрачността може да бъде и защита. Ако полетите са платени законно, ако няма публичен ресурс и ако няма зависимости около придружаващите лица, изнасянето на фактите би могло да затвори темата.

В този смисъл проверката се представя не като присъда, а като възможност за изчистване на съмненията. Именно затова Здравков настоя вътрешният министър да даде цялата информация, когато може да го направи по законов ред.

Въпросът за морала остава отделен

Депутатът коментира и по-широкия морален въпрос около връзките между политици, бизнес и институции. Според него има ситуации, в които законността не изчерпва обществения интерес.

"Морално ли е да пътуваш с бизнесмени, които после печелят определени обществени поръчки? Морално ли е да пътуваш с конституционни съдии, които пазят най-свещения закон на страната? Не всичко, което е законно, е морално", заяви Здравков.

Това не е правна квалификация, а политически и обществен въпрос. При такива казуси ключово е институциите да разграничат фактите от внушенията, а проверката да покаже дали има само частни пътувания, или обстоятелства, които изискват допълнително изясняване.

Без политически чадър, но и без предварителна присъда

Здравков обвърза темата с по-широката заявка на "Прогресивна България" за прекъсване на практиката на политическа недосегаемост.

"Действията на вътрешното министерство са такива, че показват, че вече върху никой не може да има политически чадър. Независимо как се казва, какъв пост заема и какво влияние има", каза той.

В същото време от думите му следва и друго - липсата на чадър не означава автоматично вина. Ако данните са положителни за Пеевски, те трябва да бъдат казани публично със същата яснота, с която се задават въпросите. Само така проверката може да има политическа тежест, без да се превръща в кампания.

Бюджетът - честна сметка

Здравков коментира и проектобюджета. Той го определи като "бюджет на честността" и защити позицията, че финансовият министър е показал реалните параметри, вместо да обещава лесно харчене.

"Кой финансов министър не иска да раздава пари? Кой не иска да е добрият? Но той излезе и каза честно. Това са реалните параметри", заяви депутатът.

Той отхвърли обвиненията, че бюджетът за 2026 г. е опит за осигуряване на политическо спокойствие преди президентските избори. По думите му държавата не може да "замръзне", а пълните реформи ще бъдат възможни през бюджет 2027 г., след като министрите видят реалните пробойни в секторите си.

Съдебната система и обективните критерии

По темата за съдебната система Здравков повтори, че има много достойни съдии и прокурори. Разговорът обаче стигна до въпроса как се избират представителите в системата и дали сегашният подход не остава твърде зависим от субективни решения.

Тази тема остава отворена, защото доверието в съдебната власт не може да бъде възстановено само с общи уверения. Ако мнозинството иска да защити тезата за реформа, то ще трябва да покаже и ясни критерии, по които се оценяват професионалните качества, независимостта и почтеността.

"Добродетели и религия" с хоризонт 2027-2028 г.

Здравков потвърди и намерението на "Прогресивна България" да въведе предмета "Добродетели и религия" от учебната 2027-2028 г. По думите му вече са проведени срещи със Светия синод и патриарх Даниил.

След приемането на промените ще бъде дадена една година за подготовка на учебните програми и преподавателите. Според Здравков това време е необходимо, за да се прецизира кой ще преподава и как предметът ще влезе в училище без прибързване.

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