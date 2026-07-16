Партиите наддават с пенсии, майчинство и помощи за безработни

Майките, които се върнат на работа преди детето им да навърши две години, може да получават до 100 процента от полагащото им се обезщетение. Депутати внесоха и предложения за по-високи помощи при безработица, увеличение на максималната пенсия до 1874 евро и запазване на сегашните осигурителни прагове.

Промените са направени между първото и второто четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. Комисията по бюджет и финанси в НС ще ги разгледа днес.

В приетия на първо четене проект обезщетението за отглеждане на дете през втората година е 398,81 евро. При по-ранно връщане на работа действащите правила дават право на 50 процента от тази сума, а пенсиите от 1 юли 2026 г. се осъвременяват по швейцарското правило със 7,8 процента.

Наддаване за майчинството

„Продължаваме промяната“ предлага обезщетението за отглеждане на дете до две години да стане 620,20 евро - колкото минималната работна заплата. Същата сума се предлага и за бащите или осиновителите, които гледат дете до осемгодишна възраст. Формацията настоява работещите майки да получават 100 процента от обезщетението.

ГЕРБ-СДС също предлага пълно плащане при по-ранно връщане на работа. „Възраждане“ иска майчинството през втората година да бъде 70 процента от среднодневния осигурителен доход, а работещата майка да запазва 75 процента от сумата.

ДПС предлага допълнителни 50 процента за второ и всяко следващо дете, както и изплащане на 80 процента от обезщетението при връщане на работа. Сред внесените идеи е и майчинството през втората година да достигне 80 процента от минималната заплата.

По-високи плащания при безработица

ГЕРБ-СДС иска минималното дневно обезщетение за безработица да се увеличи от 9,21 на 14,21 евро, а максималното - от 54,78 на 59,78 евро.

„Възраждане“ предлага значително по-високи граници - 20 евро минимално и 110 евро максимално обезщетение. Проектът на ДПС предвижда съответно 15,66 и 66,56 евро на ден.

Спор и за тавана на пенсиите

ГЕРБ-СДС настоява максималната пенсия да бъде осъвременена със същия процент като останалите пенсии. Така вместо предвидените 1738,40 евро таванът трябва да достигне 1874 евро.

Сред предложенията е максималният осигурителен доход да остане 2111,64 евро, а минималният за самоосигуряващите се - 550,64 евро. Окончателните размери ще зависят от решенията на бюджетната комисия и гласуването в пленарната зала.

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