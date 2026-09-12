6,5 млрд. евро за пенсии за 6 месеца: Ето колко получава средният пенсионер у нас
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
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НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
Поскъпват личните здравни вноски и купуването на стаж, а държавните служители започват да плащат от заплатите си
Предложенията преди второто четене предвиждат обезщетения до 620,20 евро и по-висок таван на пенсиите
Най-уязвимите групи ще получават парите си навреме независимо от натрупаните дефицити в общественото осигуряване
Ако искаме по-високи пенсии утре, трябва да имаме повече работещи днес, заяви д-р Левент Апти
Комисията подкрепи проекта с 14 гласа, а спорът вече е за праговете, недостига и тежестта върху работещи и бизнес
Бюджетната комисия започва обсъждането на финансовата рамка за първата година на България в еврозоната
Промени ще водят до по-голяма яснота
Социалното министерство предлага ръст от 12% до 70% на минималните осигурителни прагове по професии и сектори
"Прогресивна България" предлага три тежки одита
Борислав Гуцанов отговори на депутатски въпрос
НОИ отчита рекордни разходи, увеличава се и броят на пенсионерите
Депутатите започват дебат по бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г.
Следващият по големина разходен блок в бюджета на ДОО са средствата за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване
Разходите на ДОО за полугодието приближават 13 милиарда лева
С 1,1 милиарда лева са се увеличили разходите за пенсии спрямо миналата година
Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за март е 1027,26 лв.
В структурата на общите разходи на ДОО най-голям дял заемат разходите за пенсии
Така минималната пенсия за стаж и възраст вече ще е 630,50 лв.
Очаква се сериозен спор между управляващи и опозиция