Над 20 млрд. лева за пенсии и социални плащания до септември

Разходите на държавното обществено осигуряване продължават да растат и се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за финансовата стабилност на страната. По-големият брой пенсионери и увеличението на средните пенсии водят до чувствително повишаване на разходите. Данните на НОИ за първите девет месеца показват, че голяма част от бюджета вече е изразходвана далеч преди края на годината.

Разходите за пенсии достигнаха над 17,7 млрд. лева за девет месеца

Разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) продължават да се покачват и вече надвишават 20 млрд. лева към септември 2025 г., показват последните данни на Националния осигурителен институт. Само за пенсии са изразходвани близо 18 млрд. лева за първите девет месеца на годината – с почти 1,9 млрд. повече спрямо същия период на 2024 г. Ръстът на средната пенсия и увеличеният брой пенсионери са сред основните фактори за натиска върху системата.

Повече пенсионери и по-висока средна пенсия

Броят на пенсионерите към септември е 2 059 658 души, което означава увеличение от 12 172 души за година. Средната месечна пенсия достига 1 011,91 лв., или с 83,03 лв. повече на годишна база. Това е ръст от близо 9 процента. Така разходите за пенсии вече представляват 73,8 процента от плана за годината и заемат най-големия дял от бюджета на ДОО.

Общата сума на разходите към септември е 20 057,6 млн. лв., което е 73,3 процента от годишния план и с повече от 2 млрд. лева над този от предходната година. Приходите по консолидирания бюджет за същия период възлизат на 11 068,6 млн. лв. и изпълнението им е 72,7 процента. Те също нарастват – с близо 1,5 млрд. лв. за година – но значително по-бавно от разходите.

Помощи, учителски пенсии и гарантирани вземания също вървят нагоре

След пенсиите, втората по значимост група разходи са обезщетенията и помощите по Кодекса за социално осигуряване. Те достигат 2 132,6 млн. лв. към септември, което е ръст от над 136 млн. лв. спрямо миналата година.

Бюджетът на Учителския пенсионен фонд също бележи ръст. Приходите към септември са 107,5 млн. лв., а разходите – 87,7 млн. лв., като и двете стойности надвишават тези отпреди година.

Фондът за гарантирани вземания на работниците и служителите отчита приходи от 2,773 млн. лв., но разходите му се увеличават над два пъти до 2,155 млн. лв.

Общият размер на трансферите към бюджета на ДОО (нето) достига 9 024,4 млн. лв., което ясно показва високата зависимост на системата от бюджетната подкрепа.

