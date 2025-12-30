Рязка промяна с пенсиите в евро. Хиляди изпищяха

Преминаването към еврото от Нова година донесе и първия голям трус за пенсионната система. Максималната пенсия вече ще се изплаща в размер на 1738,40 евро, но зад новата валута се крие добре познатият таван от 3400 лв. Реално увеличение няма — а това поставя хиляди хора в капана на ограничението.

Таванът ще удари двойно повече пенсионери

Ако максималната пенсия остане замразена, от 1 юли 2026 г. броят на засегнатите от тавана ще скочи почти двойно спрямо тази година. Причината е проста: всички останали пенсии ще бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило, което заради инфлацията и ръста на доходите се очаква да бъде между 7 и 8%.

Но без приет бюджет и ясни параметри за средногодишното увеличение, пенсионерите остават в пълна неизвестност.

В момента 8875 души получават точно 3400 лв. основна пенсия — и това е само видимата част. Реалният брой на хората, чиито пенсии са „отрязани“ до тавана, вероятно е сходен. Според разчетите към спрения проектобюджет, ако таванът не бъде повишен, от юли догодина засегнатите ще достигнат 15 000 души, пише "Сега".

Синдикатите предупредиха, но бяха игнорирани

КНСБ настояваше максималната пенсия също да бъде осъвременена по швейцарското правило. Това би повишило тавана до около 1873 евро и би позволило на 6200 души да получат реалния размер на своята пенсия още от 2026 г.

Ограничени на тавана щяха да останат около 8000 пенсионери, а необходимият ресурс — 9,4 млн. евро — е минимален на фона на общите разходи. Липсата на редовен бюджет обаче не позволи това.

Кой получава над тавана

Справките на НОИ показват, че 10 българи вземат пенсии над максималния размер. Това са хора, заемали най-високите държавни постове — президент, вицепрезидент, председател на парламента, премиер или конституционен съдия. За тях ограничение не съществува.

Първите пенсии в евро идват на 7 януари

НОИ обяви, че първите плащания в евро ще бъдат извършени на 7 януари. Графикът в пощите остава непроменен — изплащането ще продължи до 20 януари, а пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги видят по сметките си още на 7-ми.

Важно е да се знае, че не се изискват никакви действия от страна на пенсионерите. Всички сметки автоматично се превалутират, а тегленето в евро от банкоматите ще бъде възможно още от първия ден на новата година.

Край на една епоха

„С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори повече от век, в който левът съпътстваше трудовия път на поколения българи“, заявиха от института. От 1 януари 2026 г. България окончателно поема по европейския път с новата валута, а НОИ уверява, че преходът ще бъде плавен и без забавяния — институцията разпределя над 27 млрд. лв. годишно и е подготвена за промяната.

