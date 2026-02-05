Разкритие от бивш министър за голямата промяна с пенсиите

Социалната комисия в Народното събрание прие на първо четене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделяне на втория пенсионен стълб на три отделни подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Основната идея е осигурените лица да получат право сами да избират инвестиционната стратегия за средствата си, вместо те да се управляват по единен модел, с цел постигане на по-добра доходност в дългосрочен план.

Логиката зад промените във втория стълб

Бившият социален министър Христина Христова коментира пред НоваНюз, че предложената промяна не представлява радикална реформа, а следва първоначалната философия на пенсионната система. По думите й разделянето на средствата по различни профили позволява по-добро управление на риска и дава шанс на хората с по-дълъг период до пенсия да търсят по-висока доходност.

Как ще работят трите подфонда

Според Христова новите подфондове са замислени на принципа на жизнения цикъл. За по-младите осигурени, обикновено до около 50-годишна възраст, ще бъде достъпен динамичният подфонд, който включва по-висок риск, но и потенциално по-голяма възвръщаемост. Балансираният профил е предназначен за хората в по-напреднала трудова възраст, докато консервативният подфонд е насочен към лицата, на които им остават само няколко години до пенсиониране и за които сигурността на средствата е приоритет.

Тя подчерта, че изборът на подфонд ще бъде изцяло доброволен. Всеки осигурен ще има право да избере по-предпазлив профил, независимо от възрастта си. Предвидени са и промени в таксите, като се намалява таксата върху вноската и се въвежда такса върху реализираната доходност. Според Христова това прави системата по-справедлива, защото пенсионните дружества ще печелят само ако осигурените реално печелят.

Гарантирани ли са парите от втората пенсия

По повод опасенията, че средствата във втория стълб могат да бъдат загубени, Христова заяви категорично, че активите са защитени. Натрупаните суми се водят по лични партиди и са собственост на осигуреното лице. Единственият реален риск, по думите й, е доходността да бъде по-ниска от очакваното, но самите средства не могат да изчезнат.

Тя обърна внимание и на ключовата разлика с първия пенсионен стълб. Докато при солидарната система средствата не се наследяват, във втория стълб натрупаните пари остават за наследниците на осигурения.

Защо сегашните втори пенсии са ниски

Бившият социален министър коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 година, които получават сравнително ниски суми от частните пенсионни фондове. Според нея това е резултат от обективни фактори, свързани с икономическата ситуация през последните десетилетия. Сред основните причини тя посочи широкото разпространение на сивата икономика през 90-те години, масовото осигуряване върху минимална работна заплата и дългите периоди на безработица.

Христова подчерта, че системата на втория стълб е проектирана за около 40 години натрупване, докато сегашните пенсионери са правили вноски приблизително наполовина по-кратък период, което неминуемо се отразява на размера на изплащаните средства.

Препоръка към осигурените

В заключение Христина Христова призова всеки работещ поне веднъж годишно да проверява личната си партида в пенсионното дружество, в което се осигурява. По думите ѝ това е единственият начин хората да следят доходността, редовността на вноските си и реалния ефект от направените промени.

