Революция в НОИ! Изчисляваме сами пенсията си

Революция в НОИ. Нова електронна услуга на осигурителния институт ни позволява сами да изчислим пенсията си. Тя е част от единния информационен портал на НОИ и е най-търсената от българите.

Услугата е изключително лесна за ползване – след идентификация, всеки, който желае, може да направи прогнозно изчисление на бъдещата си пенсия на базата на наличните в информационната система на НОИ данни за осигурителен стаж и осигурителен доход от началото на 1997 г. насам. Това заяви управителят на НОИ Весела Караиванова - Начева в специално интервю за седмичника "Стандарт".

Данните за продължителността на осигурителния си стаж преди това, както и данни за първа или втора категория труд, лицата следва да въведат сами, базирайки са на притежаваните от тях документи.

Интересът към тази услуга е много голям, като само през миналата година са направени близо 600 хиляди подобни справки. Това показва, че хората искат да планират по-активно бъдещето си, особено като се има предвид, че с услугата се изчисляват два прогнозни размера на пенсията за лицата, родени след 1959 г. – както размер, определен с намаление, когато лицето е осигурено и в универсален пенсионен фонд, така и размер без намаление, в случай че лицето реши предварително да прехвърли средствата си от универсалния фонд към фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, уточни управителят на НОИ.

Важно е уточнението, че това изчисление е ориентировъчно.

В момента в портала се предоставят над 70 различни електронни услуги. Освен изчисляване на прогнозен размер на пенсията, другите най-често използвани услуги са електронните справки на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност или т. нар. „болнични“. Данните сочат, че потреблението им през 2025 г. достига близо 8,3 милиона достъпа. Най-популярна остава електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Потребителите са се възползвали от нея над 6,7 милиона пъти. При другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, чрез която лицата следят постъпващата от работодателите им осигурителна информация, достъпите са близо 2,9 милиона, каза Весела Караиванова - Начева.

