Важно решение за пенсиите! Две добавки

Депутатите приеха на първо и второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, свързани със законовото уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки.

Уточнява се, че размерът на добавките ще се определя през държавния бюджет и ще се изплащат през март и ноември. Тъй като сега редовна план-сметка няма, чрез постановление на МС ще бъдат отпуснати 50 евро за пенсионерите под линията на бедност и 20 евро за тези над нея. Преди Коледа, когато би трябвало да има редовен бюджет, ще се определи нов размер.

Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта, предава NOVA.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com