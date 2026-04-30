Най-важната новина за пенсионерите току-що дойде от НОИ

Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май 2026 г.

Очаква се развоят да премине без забавяния, като институциите уверяват, че средствата са осигурени. Пенсионерите ще могат да получат сумите си по установения ред, без промяна в начина на изплащане. Натоварването в пощенските станции традиционно се увеличава в първите дни от периода.

На 5 май (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец април. Тези плащания ще достигнат до получателите си по стандартната процедура, като не се предвиждат промени в графика.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък). Средствата ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите, като целта е да се гарантира навременно подпомагане на хората без доходи от труд. Очаква се интересът към тези плащания да остане висок на фона на икономическата несигурност.

