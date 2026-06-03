Край! Решиха окончателно за пенсиите

Депутатите приеха на воторо четене промените в удължителния бюджет.

С приетите промени минималната пенсия се увеличава със 7,8 % от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това със задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени и от ДПС.

Вчера ресорната комисия прие няколко мерки за овладяване на разходите - без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г., както и съкращаване на партийната субсидия.

Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на „Прогресивна България“ след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап.

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