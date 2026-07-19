Лекар от Нигерия спаси наша болница. Едно градче ликува

Лекар от Нигерия спаси наша болница. Детското отделение в Каварна има нов завеждащ - това е д-р Белло Денге Моде, лекар от Нигерия, който се оказва ключов за оцеляването на педиатричната помощ в морския град.

Назначаването му идва в критичен момент, когато единственият ординатор напуска, а дългогодишният завеждащ, 83-годишният д-р Велиев, се оттегля след десетилетия работа, предаде "Труд".

Д-р Моде не е непознат в региона. Завършва медицина във Варна през 2008 г., а две години по-късно специализира педиатрия. Работил е в болницата в Добрич, в Свищов и в Албена, а със семейството си се установява в Добрич. „Където намираш работа, там е животът“, казва той с усмивка.

Семейството му е голямо, със съпругата му имат четири деца и се редуват в грижите за тях. "Тя като работи, аз съм вкъщи, аз съм на работа – тя е вкъщи. Така организираме нещата“, обяснява д-р Моде.

Морето обаче му липсва и когато получава покана да оглави детското отделение в Каварна, не се колебае. Управителят на болницата Цветана Димитрова признава, че ситуацията е била драматична:

„Бяхме поставени пред много трудна ситуация. Рискувахме да изгубим болницата. Започнах да звъня навсякъде, на познати, на непознати. Така стигнах до д-р Веселин Ганчев, който препоръча д-р Моде", разказа Димитрова, която е безкрайно благодарна на нигериеца не само, защото спасява отделението от закриване, а и заради добрите грижи, които той полага за най-малките пациенти. Родителите на всички деца са впечатлени от отношението му към тях.

Община Каварна също се включва, местните управници бързо предлагат общинско жилище и съдействие за записване на децата в училище и детска градина. Целта е семейството да се установи трайно в Каварна.

Болницата работи с едва 60 души персонал, повечето пенсионери. „Средната възраст е 70 години. Всеки ден е мъка и борба“, казва Димитрова. Лечебното заведение е последното преди границата с Румъния и е жизненоважно за жителите на Каварна и Шабла.

Пациентите обаче вече усещат промяната след идването на доктора. „Много сме доволни“, „Докторът е чудесен“, „Добре се чувстваме“, споделят родители, чиито деца са били прегледани от д-р Моде.

Самият той вярва, че отношението е половината лечение: „Трябва да знаеш как да говориш с пациентите. Да ги уважаваш. За мен няма проблем, ще говоря с всеки, ще намеря начин да му спечеля душата и да му помогна.“ За болницата в Каварна д-р Белло Денге Моде е повече от нов лекар – той е шанс за бъдеще. А за пациентите - човек, който вече печели сърцата им.