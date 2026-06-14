Полицията влиза в рисковите зони след тежки катастрофи в Благоевградско

МВР в Благоевград предприема засилени мерки срещу нерегламентираните гонки след информация за места, на които се организират опасни състезания между шофьори. На тези локации вече са поставени камери за отчитане на скоростта и са разположени допълнителни полицейски наряди, съобщи пред медии директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Илия Тупаров.

Повод за по-острото внимание са и няколко тежки пътнотранспортни произшествия в региона през последните дни. Полицията предупреждава водачите да не тръгват на път, когато са уморени, не се чувстват добре или не могат да реагират адекватно зад волана.

Камери и наряди по рисковите места

„Взели сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори“, заяви Тупаров. По думите му тези точки вече са под наблюдение, като целта е рисковото поведение да бъде пресечено преди да доведе до нови тежки инциденти.

Гонките се организират предимно нощем, когато трафикът е по-слаб, а участниците разчитат на по-малък контрол и по-празни пътни участъци. От полицията уточняват, че към момента няма сигнали за такива прояви във вътрешността на града, но преди няколко месеца е имало информация за гонки в частен имот на територията на община Петрич. Засега няма заловени нарушители за участие в самите състезания.

Тежки катастрофи изостриха вниманието

През последните дни в Благоевградско са регистрирани няколко тежки пътнотранспортни произшествия, които отново поставят на преден план въпроса за дисциплината и физическото състояние на водачите. Старши комисар Тупаров отправи ясен апел към шофьорите да не подценяват умората, здравословните проблеми и липсата на концентрация.

Като пример беше посочен случай от събота, при който водач получил масивен инфаркт по време на управление на автомобила. Това довело до катастрофа с ранен участник. Подобен инцидент е станал и преди два дни в Сандански, което според полицията показва колко опасно може да бъде сядането зад волана при неразположение.

Умората също е риск на пътя

Друг тежък инцидент е регистриран в района на село Градево, където водачка е отклонила вниманието си или е задрямала. Такива случаи показват, че опасността на пътя не идва само от превишената скорост и агресивното шофиране, а и от моментната невъзможност на водача да контролира автомобила.

Полицията напомня, че умората забавя реакциите, намалява преценката за дистанция и може да бъде също толкова опасна, колкото употребата на алкохол или грубото нарушение на правилата. Именно затова апелът към водачите е да не потеглят на всяка цена, особено при дълъг маршрут, недоспиване или здравословен проблем.

Гонките остават скритата заплаха

Нерегламентираните състезания са особено опасни, защото често се провеждат извън официална среда, без контрол, без обезопасяване и без гаранция, че на пътя няма да се появи случаен автомобил или пешеходец. При подобни прояви рискът не е само за участниците, а за всички останали, които могат да се окажат на същия участък в грешния момент.

Затова мерките на ОД на МВР-Благоевград са насочени не само към санкции след нарушение, а към превенция. Камерите, нарядите и наблюдението на рисковите места трябва да покажат, че нощните гонки няма да останат невидими за полицията. След серията тежки катастрофи посланието към шофьорите е ясно - пътят не е писта, а една грешка може да струва живот.

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