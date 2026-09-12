Пияни родители накарали детето си да ги вози с кола
Засилени проверки на пътя
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Засилени проверки на пътя
Ст. комисар Илия Тупаров предупреди шофьорите да не тръгват на път уморени или в лошо здравословно състояние
В Бургаска област вече проверяват мощните автомобили, натрупаните фишове и несъответствията между доходи и стандарт
"Черни връх" е предпочитано трасе за нощни гонки
„Дискусията в комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения за нерегламентираните състезания с автомобили по пътищата както и обсъждане...
Трябва да изкараме гонките от булевардите, улиците и магистралите. Те не трябва да се случват по никакъв начин. За тях трябва да има регламентирани ме...
Депутати, представители на държавната и местната власт, неправителствени организации и граждани ще обсъждат заедно как да се спрат незаконните автомоб...
Гонките между автомобили, които от години се провеждат на летище "Бършен" край Сливен, се оказаха регламентирани. Въпреки че всички ги наричат незакон...
Слагат бетонни плочи от два тона край летище "Бършен", за да спрат камикадзетата 500 лева е максималният залог за гонките между автомобили на летище...
Община Троян забрани автомобилните гонки на територията си. Приемането на наредбата от Общинския съвет стана след смъртта на две деца от Троян, предиз...
Две гонки с полицията си спретнаха каналджии. Първо камион "Фиат Дукато" бе подгонен от патрул на "Пътна полиция" по магистрала "Тракия", след като шо...
Камерите по пътищата са от стратегическа важност за безопасността надвижението, каза депутатът от РБ. Предложените от Министерския съвет промени на За...
Подготвени са текстове за криминализиране на гонките. Това заяви пред журналисти министърът на правосъдието Христо Иванов. И уточни, че се предвижда к...
Нощни гонки на мощни коли по кръгово кръстовище държат в постоянен страх живеещите на три улици в Добрич. Дрифтовете на "Васил Левски", "Любен Каравел...
Джигитите търсят нови писти извън столицата и големите градове Младежи снасят информация на МВР за предстоящи състезания МВР предприема спешни мерки...
Полицията предприема мерки по пътищата в малките населени места, където стават най-често катастрофи, съобщи старши комисар Благородна Макева, заместни...
На 5 места във Велико Търново се организират незаконни автогонки, сочи анализът на Областната дирекция на МВР. За да се пресече демонстративното висок...
Купуването и продаването на матури не е престъпление. Безплатното им изнасяне - също. Софийската районна прокуратура обяви амнистия за всички, които о...
Загубихме 17 деца за 7 месеца, обяви МВР Войната по пътищата продължава. Нейна жертва отново стана невинно дете. Часове след като 10-годишното момиче...
Трагедията в Лесидрен с прегазените деца постави въпроса за криминализирането на нерегламентираните гонки. Специално аз не се наемам да дам компетенте...