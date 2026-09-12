Всичко за Гонки

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5 лв. за гонка на летището

5 лв. за гонка на летището

Гонките между автомобили, които от години се провеждат на летище "Бършен" край Сливен, се оказаха регламентирани. Въпреки че всички ги наричат незакон...

25 февруари | 18:00
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Дефицит на справедливост

Дефицит на справедливост

Купуването и продаването на матури не е престъпление. Безплатното им изнасяне - също. Софийската районна прокуратура обяви амнистия за всички, които о...

15 август | 6:15
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