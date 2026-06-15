Пияни родители накарали детето си да ги вози с кола

Заловиха 15-годишно дете да управлява кола в София. Автомобилът бил предоставен от родителите, които се возели. Бащата бил във видимо нетрезво състояние. Това съобщи и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, предава NOVA.

Той даде подробности от акцията на „Пътна полиция” и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките, започнали от 13 юни, са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения.

На 12 юни в столичния кварта „Люлин” е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани и водачи на автомобили, употребили алкохол. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни брифинг и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков.

В четвъртък екип на 7 РУ е предотвратил струпването на мотори с цел гонки.

На „Криминална полиция” е предоставена информация за лица, организиращи гонки.

В началото на миналата седмица са установени водачи с рисково поведение. При извършената проверка, в автомобилите и на двамата водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на единия от тях и на адреса му е открито по-голямо количество наркотични вещества, обясни комисар Пелтеков.



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