Масови арести! Разкостват лекарската мафия
Кражбите са за милиони
Следете всички новини, анализи и коментари за акция на полицията. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кражбите са за милиони
Три града почерняха от полиция. Причината е специализирана операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и тъ...
10 задържани, част от тях стари играчи в изборни схеми, открита е и лаборатория за дрога
Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа