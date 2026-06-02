Масови арести! Разкостват лекарската мафия

Брутална и безпрецедентна схема за източване на народни пари от здравеопазване беше разкрита при светкавична акция на Икономическа полиция. Днес Пловдив и регионът се събудиха под обсада, след като мащабна и изключително добре смазана престъпна машина за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) попадна под прицела на разследващите. Първоначалните разкрития са шокиращи – щетите за държавния бюджет и за джоба на българския данъкоплатец възлизат на милиони левове.

Лекари и джипита в обща престъпна завера

Мащабите на операцията на МВР са стресиращи и показват, че корупцията е пуснала дълбоки корени в бялата гилдия. Проверките и претърсванията изобщо не са се ограничили само в рамките на Пловдивска област, а светкавично са преляли и в други региони на страната, където също са извършени масови арести.

По информация на „TrafficNews“, под ножа на икономическите ченгета са попаднали десетки лечебни заведения, лъскави медицински центрове, частни кабинети и дори практиките на обикновени общопрактикуващи лекари (джипита). Разследващите са иззели огромно количество документация, компютърни конфигурации и фиктивни отчети, с които години наред са изпомпвани парите за лечение на тежко болни българи.

Милиони потъват в частни джобове на гърба на болните

Схемата е действала толкова нагло и организирано, че превръща Здравната каса в частен банкомат за шепа корумпирани медици. Докато стотици българи чакат с месеци за направления или умират заради липса на средства за скъпи лечения, в Пловдив и страната милиони левове са потъвали в джобовете на престъпния картел в бели престилки чрез фиктивни прегледи, фалшиви хоспитализации и измислени процедури.

В момента Икономическа полиция и прокуратурата извършват разпити на десетки задържани лица, като се очаква в следващите часове да бъдат повдигнати тежки обвинения на организаторите на тази схема, застрашила финансовата стабилност на здравеопазването ни.

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