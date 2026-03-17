Черни списъци и пари за гласове на вота изплуваха при акция в Бургас

Полицията удари схема за купуване на гласове в Бургас при мащабна акция от ранните часове на деня, която разкри не само изборни престъпления, но и връзки с наркоразпространение и битова престъпност.

В рамките на операцията са проверени осем адреса, а 10 души са задържани - част от тях добре познати на органите на реда и вече арестувани при предишни избори за сходни нарушения.

Най-сериозните доказателства са открити при претърсванията - тетрадки и списъци с имена, срещу които са записани конкретни парични суми. Разследващите са попаднали и на значителни количества пари в брой, което засилва подозренията за организирана схема за търговия с гласове. На този етап полицията не посочва конкретна „цена на глас“, но данните сочат ясно структурирана дейност.

Успоредно с това, на един от адресите е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици, а при други действия са установени случаи на притежание на крадени вещи в особено големи размери. По случая вече са образувани няколко преписки, свързани с наркотици, а едно лице е обявено за общодържавно издирване.

От полицията подчертаха, че акцията не е еднократна. „Няма да допускаме купуването на гласове - действията ни ще продължат и няма да бъдат кампанийни“, заяви началникът на „Охранителна полиция“ комисар Марин Димитров. Той уточни, че намерените списъци с имена и суми са сериозен индикатор за престъпления срещу изборните права на гражданите.

Разследването продължава, като се очакват нови разкрития и допълнителни задържания в следващите дни.

