Черни списъци и пари за гласове на вота изплуваха при акция в Бургас
10 задържани, част от тях стари играчи в изборни схеми, открита е и лаборатория за дрога
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10 задържани, част от тях стари играчи в изборни схеми, открита е и лаборатория за дрога
По думите му свободата на словото е абсолютно право и не бива да бъде накърнявана
Вицепрезидентът представлява България на IV Среща на върха на Съвета на Европа
Категорично отрече да е писал текстове
Не е работа на изпълнителната власт да влиза в ролята на разследващ орган, каза юристът
Няма да се откажем да работим по тази тема, казва правосъдният министър
Предложение в правната комисия бе спряно с гласуване от управляващите
В ход е пълзящо, но системно настъпление срещу основни права и свободи в уж европейска България
Това е ужасяващо зло и ако в нечия глава се е зародило подобно нещо, трябва да бъде спряно веднага, каза адвокатът
Кабинетът е орел, рак и щука. Обединява ги само коалиционният олигарх, който държи властта, каза депутатът от ДПС
Людмил Рангелов направи аналогия със Закона за защита на нацията от януари 1941 г.
Вицепремиерът не се отказва от мракобесния закон
Във всяко нещо се прибързва без да се подхожда със същински професионализъм, коментира топ юристът
Скандалът удари правителството
Законът "Василев" никога няма да види бял свят, заяви Томислав Дончев
Такъв закон няма и няма да има, отсече той
Законът е абсолютно неприемлив и няма как да бъде подкрепен, отсече Свиленски
Проектът не е обсъждан с нас, заяви Каримански
Много като него вече плакаха, коментира Хамид заплахите към ДПС
Ето коментарът на топ юриста