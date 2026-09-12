20 банди като "Калашниците" мародерстват в България. Бруталните им схеми са 2
Кръвни кланове въртят робство за жрици в чужбина и пребиват длъжници
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Кръвни кланове въртят робство за жрици в чужбина и пребиват длъжници
Прокуратурата иска отстраняването на Цветан Петров след обвинение за купуване на гласове
Ще искат отстраняването от длъжност на Цветан Петров
Почерпил в кафене за личен повод, а Кандев обяви, че „купувал гласове“
Нарушението е установено при рутинна проверка на автомобил
Три града почерняха от полиция. Причината е специализирана операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и тъ...
10 задържани, част от тях стари играчи в изборни схеми, открита е и лаборатория за дрога
Даде важна информация
Водач на земеделска листа е под прицела на МВР
Екипи на полицията претърсват адреси, заложни къщи и магазини
В хода на проверките днес се очаква да се включат още институции
Решението на КС дава много ясен отговор за мандатността на ВСС
Предстоят проверки в различни търговски обекти, заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити
Информация за полицейските действия и междинните резултати ще бъде дадена по-късно
Въпреки усилията на правителството и институциите да се преборят с този феномен, той ще продължи да съществува, докато има търсене
Аферата "Джейхан" показа голата истина за Доган и корупционните схеми
Проверки срещу купуване на гласове се извършват в цяла област
Прокуратурата, Антикорупционната комиися и ГДБОП заковаха с желедни доказателства Джейхан Ибрямов
Действията на полицията и жандармерията са срещу купуването на гласове
Джейхан Ибрямов е бил задържан късно днес със сак с огромна сума пари