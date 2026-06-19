20 банди като "Калашниците" мародерстват в България. Бруталните им схеми са 2

Страховита карта на организираната престъпност у нас изплува от потайностите на родното Министерство на вътрешните работи. Цели 20 брутални фамилни банди, организирани по абсолютно същия модел като разбитата наскоро groupings на „Калашниците“, вършеят необезпокоявано на територията на страната. Разследващите признават, че криминалните структури действат на принципа на затворени семейни пирамиди, които буквално държат в подчинение и тероризират местното население в по-крайните и бедни български региони.

Законът на омертата в провинцията

Според данните на МВР, въпросните престъпни групи обикновено наброяват между 20 и 30 мъже, обединени от една и съща фамилия. Основните им печеливши пера са класически рекет, жестоки побоища по поръчка, сплашване, насилствено събиране на дългове и мащабно сводничество. „Страхът в тези по-малки населени места е толкова сковаващ, че хората буквално са подложени на денонощен тормоз и никой не смее да отиде в полицията, за да подаде официална жалба“, коментират потресени криминалисти.

Огромна част от разследванията на Националната следствена служба в момента са концентрирани именно върху престъпната дейност на клана на „Калашниците“, чийто тартор Пешо Калашника бе обвинен за трафик на момичета зад граница и принуда към проституция.

Схемата „Любовник“: Капанът за наивни момичета

Оперативните анализи на МВР и прокуратурата показват, че родните синдикати за жива плът работят по две основни схеми. Първата е изцяло насилствена и силова, но втората е много по-подла – т.нар. метод „Lover boy“ (Любовник).

Криминално проявените мъже умишлено прелъстяват красиви, но бедни и уязвими момичета, предимно от бедни райони с нисък социален статус. След като спечелят пълно психологическо и емоционално доверие над девойките, мутрите ги извеждат зад граница с обещания за бляскав и лесен живот.

Веднъж стъпили в Западна Европа обаче, кошмарът започва. Документите им се отнемат веднага, а момичетата се превръщат в робини. Всяка проява на неподчинение или опит за бягство се наказват с брутални побоища и заплахи за прибиране на документи, така че жертвата да не може да се прибере в България.

Официалната статистика сочи, че пострадалите от трафик на хора с цел сексуална експлоатация са предимно жени. Реален лидер в „вноса“ на български жрици остава Германия, следвана плътно от Нидерландия, Белгия, Австрия и Великобритания. В България бизнесът се върти основно в София и големите градове, както и в летните и зимните курорти, където чужденците плащат тарифи от 80 до 100 евро на час.

Лихвари и мутри в перфектна симбиоза

Друга зловеща разкрита практика е симбиозата между незаконните лихвари и фамилните банди. Те ги използват предимно за сплашване или натискане на длъжници.

Често обаче мутрите взимали и неща на своя глава. Вместо просто да сплашват, те конфискували личните карти на длъжниците, които после използвали за взимане на кредити или източване на социални помощи през държавните системи, обричайки потърпевшите на пълна разруха.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com