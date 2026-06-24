Мощен институционален чадър зад безнаказаността им

Жестокото пътнотранспортно произшествие на софийското „Челопешко шосе“, при което загинаха четирима души и петнадесет останаха тежко ранени, се превърна в повратен момент за разкриването на престъпната структура, известна в подземния свят като „Калашниците“. Инцидентът привлече огромно медийно внимание и принуди правоохранителните органи да стартират поредица от мащабни полицейски акции, претърсвания и арести на знакови фигури от контингента. Разследването бързо извади на повърхността оперативни данни за дългогодишна организирана престъпна дейност, развивана необезпокоявано в конкретни региони на страната. Вълната от разкрития обаче постави пред обществото и институциите неудобния въпрос как е възможно подобна структура да е развивала дейността си толкова дълго време, без да бъде спряна от закона.

Близо половината българи вярват в съществуването на политическа закрила

Проведено мащабно онлайн допитване сред гражданите показва категорични нагласи относно причините за шокиращата безнаказаност на престъпната група през годините. Близо четиридесет и шест процента от анкетираните посочват директно, че някой е пазил членовете на бандата от високите етажи на властта, осигурявайки им комфортен политически или икономически чадър. Данните от анкетата отразяват сериозен дефицит на обществено доверие в правосъдната система и засилват усещането, че организираната престъпност у нас често се ползва с протекции. Гражданите настояват за пълно разплитане на зависимостите и разкриване на лицата, които са гарантирали спокойствието на криминалните структури.

Контролните органи са си затваряли очите пред сигналите за рекет и сплашване

Вторият най-често посочван фактор за дългогодишното бездействие е умишленото неглижиране на проблема от страна на преките контролни и правоохранителни звена по места. Над двадесет и седем на сто от участниците в анкетата са убедени, че местните институции съзнателно са си затваряли очите пред безчинствата, проявявайки престъпна пасивност. Всеки пети анкетиран пък дефинира проблема като комплексен, съчетаващ в себе си комбинация от корупция, институционални пропуски и силен страх сред населението. Минимален процент от хората отдават дългогодишното мълчание единствено на страха на свидетелите да говорят, което доказва, че вината се стоварва изцяло върху неефективната държавна машина.



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