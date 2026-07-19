Всичко по темата Калашниците

Мощен институционален чадър зад безнаказаността им
Катастрофата на Челопешко шосе извади на светло дългогодишните безчинства на организираната група
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Катастрофата на Челопешко шосе извади на светло дългогодишните безчинства на организираната група
Кръвни кланове въртят робство за жрици в чужбина и пребиват длъжници
Сред обвиненията срещу тях са трафик на хора, сводничество и нападение над полицаи
Криминалните анклави заплашват държавата