Експлозия от разкрития покрай бандата на "Калашниците"

Мащабната спецакция срещу бруталната криминална банда на „Калашниците“ и последвалите масови арести в столичния квартал „Ботунец“ взривиха общественото пространство. На фона на развихрилия се скандал, въпросът за тоталния срив в сигурността и контрола в държавата отново излезе на преден план, оголвайки плашещи истини за работата на правоохранителните органи.

Порочната система получи безмилостна дисекция в студиото на „Денят ON AIR“ от бившия заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, който изнесе стряскащи факти за престъпните структури.

Гнилоч отвътре: Не политически чадър, а корупционни мрежи в МВР

Анчев призова да не се бърза с гръмки публични обвинения за наличие на политически чадър над „Калашниците“, тъй като това изисква назоваването на конкретни имена и политически сили. Вместо това той посочи много по-дълбок и опасен тумор. Според него в случая става въпрос за добре смазани корупционни мрежи, които за съжаление съществуват и функционират вътре в самото Министерство на вътрешните работи.

Най-смущаващото е, че българските граждани са разбрали за съществуването на тази опасна банда не благодарение на навременната работа на полицията, а едва след като се стигна до трагичен инцидент.

Опасност от криминални анклави – българският вариант на Чикаго

Бившият заместник-министър отправи остро предупреждение, че тези престъпни прояви не трябва да се разглеждат единствено на базата на етнически или други специфични признаци. Проблемът обхваща цели маргинализирани и проблемни социални слоеве, към които държавата умишлено или не не обръща необходимото внимание.

Ако институциите не се събудят веднага, съществува реален риск в България да се заформят изолирани анклави на криминална престъпност. Това са зони, в които държавните органи трудно биха могли или изобщо няма да искат да влязат.

Анчев даде шокиращ пример с Чикаго в САЩ. Там цели квартали и малки градчета са се отказали от собствени полицейски органи и са преотстъпили сигурността си на шерифските служби, след като са изгубили контрол над правовия ред.

Вътрешна чистка: МВР трябва да разкрие покровителите

За да се разплете възелът, бившият заместник-министър настоява за незабавна и безмилостна вътрешна проверка в оперативните служби на МВР. Разследването трябва да обхване цялата верига – от редовите инспектори в районните управления до главните дирекции.

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