Камион полетя от мост на АМ „Струма“, шофьорът е в болница

Тежка катастрофа стана на автомагистрала „Струма“, след като товарен камион излетя от мост и падна в пропаст. За инцидента потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Произшествието е станало след втория тунел в посока Перник. По първоначална информация камионът е пробил предпазната мантинела, излязъл е извън платното и е паднал от мостовото съоръжение.

Движението в района се извършва с повишено внимание, а шофьорите се призовават да бъдат търпеливи заради образувалата се тапа.

Шофьорът е бил транспортиран в болница в Перник. Към момента няма информация за състоянието му.

Причините за тежкия инцидент се изясняват.