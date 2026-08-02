ДНК капан: Биологичните следи заковават палачите на Владо Загатото

Обръчът около бруталните убийци на криптомилионера Владимир Янков, по-известен като Владо Загатото, се затяга с часове след неочакван обрат в разследването на палежа в Банкя. Криминалистите са попаднали на златна следа, която може да се окаже фатална за извършителите на зловещото екзекуция. Извън обгорелия периметър на луксозния имот на улица „Москва“ в столичния квартал "Банкя" са открити ключови биологични следи, като в момента ДНК експертизи в тайните лаборатории на МВР са напът да идентифицират вълците с качулки в човешка кожа, заснети от охранителните камери.

Мъже, облечени в тъмни дрехи, с нахлупени качулки на глава, с раници на гърба, са заснети от камерите на съседите да гравитират около палата на изгорения бизнесмен, издадоха разследващите днес.

Спешните разпити в СДВР: Съдружникът чист пред закона

Докато ДНК капанът щраква, полицията най-после внесе яснота около най-близкия кръг на жертвата. Дългогодишният бизнес партньор на Янков – Петър Попов, с когото управляват мащабния внос на кафе във вендинг империята „Загато“ ООД, вече е бил подложен на изчерпателен разпит. Официалните данни сочат, че той е чист пред закона – фирмата е в перфектно финансово здраве, няма дългове и съдружникът не е сред заподозрените за екзекуцията.

Мистериозният сътрапезник потъна вдън земя

Истинският кошмар за разследващите обаче се крие в сенчестия бизнес на милионера. Големият удар днес е насочен към издирването на друг, мистериозен сътрапезник от приятелския кръг на Загатото. Мъжът, който е бил сред последните, контактували с жертвата заради мащабни сделки с криптовалута и милиони евро в биткойни, е потънал вдън земя веднага след палежа.

Спецполицаи претърсват камерите в цяла Банкя, за да проследят маршрута на мъжете с качулки и раници, докато градът тръпне в очакване на резултатите от ДНК анализите, които да заковат поръчителите на адското престъпление.