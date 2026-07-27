Нови подробности за автобуса, скъсал мантинела

59-годишен е шофьорът на автобуса, който днес катастрофира на „Цариградско шосе“ в София, скъса мантинелата и навлезе в насрещното движение. В досието си той има 4 фиша за превишена скорост и регистрирани три леки пътно-транспортно произшествия. Това съобщи Николай Пелтеков, директор на СДВР.

Последният технически преглед на автобуса е направен на 21 юли тази година и по думите на шофьора превозното средство е изправно.

„Още е рано да правим заключения. Експертизи ще докажат дали причината е техническа неизправност. Видимо по това, което се забелязва на камерите за видеонаблюдение, най-вероятно става въпрос за техническа неизправност. Видимо по протектора на гумите има някакви наранявания – ще се изяснява дали са резултат на преминаване и късане на мантинелата или да били там“, коментира Николай Пелтеков.

По данни на водача до инцидента се стига заради техническа неизправност. Той е тестван за алкохол и наркотици и двете проби са отрицателни.

На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движението в центъра, посочи директорът на СДВР.

А от Столичната община съобщиха, че ще изискат от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204.

Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента.

По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Днес в 13:55 ч. автобусът е загубил управление на бул. „Цариградско шосе“, на моста над площад „Авиацията“, в посока центъра, и е навлязъл в платното за насрещно движение.

При пътнотранспортното произшествие са пострадали петима души. Четирима от тях са транспортирани в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а един – в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. На място са екипи на пожарната, СДВР и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна. Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.