Поредна трагедия с жертва. Спряха движението на ключов път

Тежко пътнотранспортно произшествие е настъпило в Прохода на Републиката преди село Пчелиново, има данни за загинал човек. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Към момента движението в района на местопроизшествието е спряно.

Съобщение за инцидента е получено в 21:50 часа тази вечер. По данни на ОДМВР се очаква движението в участъка бързо да бъде пуснато в една лента, като то ще бъде регулирано от полицейски екип.

Тази сутрин от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната за изминалото денонощие.

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