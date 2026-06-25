Смущаващи обстоятелства при трагедията на "Тракия". Шофьорът на тира има 20 нарушения

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира трагедията на АМ "Тракия". Шофьорът на тира, причинил инцидента, е задържан. Той има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

В сряда в ранния следобед тир помете автомобил край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и възрастен мъж, които пътували в колата в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч.

"При катастрофата край Ямбол има смущаващи обстоятелства. Да премине камион без товар през мантинелите с лекота за мен е недопустимо. Стопаните на пътя да се събудят и да вземат мерки. Ако това не се случи, че сезираме прокуратурата за престъпно бездействие", каза министърът пред журналисти, предаде NOVA.

По думите му МВР предприема комплексни мерки срещу пътния травматизъм. Той апелира АПИ да предприеме спешни действия, докато министерството работи над цялостна стратегия.

"Набелязали сме конкретни мерки за всеки конкретен участък. Нашите дирекции имат задача на всеки такъв да предложат действия. Стопаните на пътя да прегледат незабавно пътната настилка, съоръженията на пътя, знаковото стопанство и сервитутите. В това число сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си. Нашият контрол няма да се изразява във фишове, издадени от храстите, а от патрули с включени светлини подпомагат движението", каза още Демерджиев.

"Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи", заяви министърът.

Той обеща скоро да предостави данни за производствата, свързани с пътни ремонти и изграждането на пътища, където според него има смущаващи забавяния от конкретни съдии. Прокуратурата е сезирана за споменатите нарушения. "Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие", коментира Демерджиев.

Шофьорът на тира, който причини тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала "Тракия", е задържан. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за неспазване на правилата за движение по пътищата. Това стана ясно от съвместен брифинг на прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол и старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол.

"Към момента тече привличане на водача на товарния автомобил в качеството на обвиняем, като предстои да поискаме от съда вземане на постоянна мярка за задържане под стража", заяви прокурор Илиев.

"Инцидентът е настъпил в сряда около 12:40 ч. Товарният автомобил се е движил в посока София, когато е загубил управление, преминал е през мантинелите и се е ударил в движещ се в насрещната лента лек автомобил, пътуващ към Бургас. В колата са пътували петима души. Двете деца и водачът са починали на място, а другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, като лекарите се борят за живота им", обясни старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол.

Водачът на камиона е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа от прокуратурата. Работното обвинение е за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довело до смъртта на две или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода, уточни прокурор Илиев.

По данни на разследващите камионът е собственост на водача и по време на катастрофата е бил празен. Назначена е автотехническа тройна експертиза и е извършен оглед на местопроизшествието. Иззети са множество обективни находки, включително и двата автомобила, както и тахошайбата на тира. Единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент, е, че тя е била в рамките на разрешената, допълни прокурорът.

Относно тиражираните в медийното пространство версии за причината за инцидента, разследващите посочиха, че към момента няма потвърждение за технически проблем. Всяка една версия ще бъде взета предвид, включително и тази за спукана гума, но към момента няма такива данни и потвърждение, категоричен бе Живко Илиев. Той добави, че експертизата ще даде отговор и на въпроса дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите при поставянето им.

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