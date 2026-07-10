Шофьорът на ТИР-а е в шок, бащата на Сияна иска блокада ОБНОВЕНА

Взривена предна лява гума на ТИР-а е сред вероятните причини за тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който един човек загина, а двама бяха ранени. При произшествието камионът е навлязъл в насрещното движение и е ударил два автомобила.

По първоначални наблюдения от мястото на инцидента по асфалта се виждат части от разкъсана гума и следи от движението на тежката машина след възникването на аварията. Все още не е ясно с каква скорост се е движил ТИР-ът и в кой точно момент водачът е изгубил контрол, уточнява Флагман.

Шофьорът на ТИР-а, който навлезе в насрещното движение на АМ „Тракия” и връхлетя два автомобила, е на мястото на инцидента, при който загина работник от известна фирма за електрически компресори. Досега той бе разпитван от полицаите. Преди минути му бе връчен дрегер, с който да бъде тестван както за употреба на алкохол, така и за наркотици. И двете са отрицателни, като предстои да му бъде взета и кръвна проба за химичен анализ.

Мъжът е на видима възраст около 55 години, облечен със синя тениска и къси дънкови шорти. Той е в шок и не може да разсъждава трезво за случилото се. Пред униформените той е разказал какво се е случило - гръмнала е предна лява гума. Той се е разминал без никакви сериозни травми, тъй като е бил на високо в кабинката при удара.

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при инцидент с тежкотоварен камион преди година - Николай Попов, реагира остро след днешната катастрофа с тир на магистрала "Тракия", при която загина един човек, а други двама бяха ранени.

В публикация в социалните мрежи той обвини институциите в бездействие и обяви протест с блокиране на магистралата през следващата седмица.

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