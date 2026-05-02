Трагедията край Ботевград! Стана ясно кои са петимата загинали

Петимата мъже, които загинаха в петък сутринта в ужасната катастрофа на пътя Мездра – Ботевград, са от бойчиновското село Мадан. Всички те са на възраст между 30 и 40 години, съобщава "Конкурент".
По първоначална информация се занимавали със строителство и пътували за София към поредния обект.
Тежката катастрофа стана рано сутринта, около 6 часа. Мъжете били с „Фолксваген“.
Колата им по неизяснени причини навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в насреща идващия ТИР. Водачът на камиона се е опитал да избегне удара, но не успял.
Ударът е бил толкова силен, че двигателят на автомобила е влязъл в купето.
Разследването на трагедията продължава. В петък пътят остана затворен часове наред.
Около 16:30 ч. е възстановено движението по път II-17 в района на Ботевград /при км 1/.
