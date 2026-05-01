Мистерия около трагедията с петима загинали. Смразяващи подробности

Разкриха подробности за трагедията на републикански път I-1 на новия пътен възел край Ботевград, в коята загинаха петима души.

Лекият автомобил SUV марка "Folkswagen" по неизяснени причини навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в насреща идващия тежкотоварен камион.

Водачът на камиона се е опитал да избегне удара, но поради наличието на ограничителни системи върху съоръжението (надлез) не е успял, информира Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Те уточняват, че ударът е бил толкова тежък, че двигателят на автомобила се е преместил от двигателния отсек и е навлязъл в купето на лекия автомобил.

По непотвърдена информация загиналите са от Монтана.

"На строящия се път I-1 бяха поставени колчета на други участъци, където настъпваха пътни инциденти с челен удар. Пътният възел при Ботевград беше довършен съвсем скоро и не са били поставени разделителни колчета. Водачите бъркат, че там движението се осъществява еднопосочно, а то е двупосочно. Вероятно това е и причината за честите пътни инциденти", допълват от ЕЦТП, предава България Он Еър.

Те припомнят, че Центърът многократно изпраща анализи, с които прогнозира ръст на загиналите при ПТП в рамките на 2026 г.

"Въпреки усилията на МВР от статистиката да се вадят загинали и ранени имаме реално увеличение на жертвите. Намираме за неприемливо държавата да не взема мерки. Контролът от страна на МВР е фокусиран главно върху скоростните режими, което считаме за крайно недостатъчно и неефективно", възмущават се експертите.

От позицията им става ясно, че в рамките на следващата седмица ще изпратят списък с препоръчителни мерки за републикански път I-1.

Междувременно екип на ЕЦТП, който е на мястото, изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната, където стана катастрофата.

"Освен това са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор. Всичко това е странно за пътен инцидент, каквито има ежедневно в района", завършват те в позицията си.

