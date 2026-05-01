Рестарт на държавата

За първи път лидерите отстъпиха, дъжд от закони в първия ден на парламента

Ако някой си е мислел, че старите номера в политиката ще продължат на нов глас и след 19 април, още при старта на 52-рия парламент е разбрал колко тежко се е объркал. Не само защото за първи път в най-новата история на България победителят на изборите бе посрещнат от мнозинството в пленарната зала на крака и с бурни овации. А защото на 30 април видяхме едно изцяло ново Народно събрание. Езикът на омразата отстъпи пред уважението, скандалите останаха в бившия парламент, а повечето от новите депутати бяха наистина нови – експерти, които за първи път влизат в храма на законотворчеството. При това с амбицията да градят, а не да рушат.

Нови отношения

Нов стил на отношения въведе Румен Радев с влизането си във властта. Историческата победа на „Прогресивна България“, осигурила за първи път след 1997 г. мнозинство на Радев от 131 депутати, не направи нито него, нито екипа му надменни. Напротив – народните представители на „Прогресивна България“ дойдоха първи на работа, два часа по-рано, и до един говориха за приоритети в полза на хората, които са ги избрали.

Възстановеният диалог

Диалогът между институциите бе възстановен. За разлика от 51-ото НС, което стартира без реч на президента, сега държавният глава Илияна Йотова приветства новите парламентаристи с пожеланието да бъдат куражлии. Говореше като партньор, не като опонент. И очерта приоритетите – битка със спекулата, приемане на новия бюджет и възстановяване на справедливостта чрез съдебна реформа. Същите, които минути преди това бъдещият премиер Румен Радев очерта пред журналистите в НС.

Обрат в законодателния храм

Поне три неща се случиха в парламента за първи път от 6 години насам.

Стартът на новия парламент бе наистина тържествен. Парламентарният часовник не спря, първото заседание не продължи три дни, никой не повиши тон.

Председателят на НС Михаела Доцова, юридическото острие на „Прогресивна България“, бе избрана от раз с рекордното мнозинство от 188 гласа. Подкрепиха я и от ГЕРБ, и от ДПС, защото като парламентарни партии с традиции винаги са уважавали правото на първия да излъчи председателя на НС.

Обещанията

За първи път лидерите отстъпиха крачка назад. Стартовите декларации в НС бяха прочетени не от тях, а от нови лица. За „Прогресивна България“ на трибуната излезе председателят на групата й Петър Витанов, за да отправи две ключови послания: изборната еуфория свърши, започва ударна работа по промените, които гражданите чакат. И търговците на страх приключиха. Защото „България е напълно интегрирана в ЕС, но той не е имунизиран от грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция“. Точно затова и Витанов отправи упрек към служебния кабинет за подписаното без консенсус споразумение с Украйна.

Вместо Борисов, на трибуната излезе Тома Биков, за да каже, че ГЕРБ е за по-висок политически стил и по-конструктивна работа. Като опозиция хората на Борисов обещаха да изразят различното мнение, а не да правят безпринципни скандали.

Отговорната опозиция

Ще бъдем отговорна опозиция, но ще подкрепяме всяка политика в интерес на гражданите, заяви от името на ДПС Айтен Сабри, която малко по-късно стана зам.-председател на НС. Да изграждаме мостове, а не разделения, призова народният представител от ДПС.

Макар да нарече парламента храм на лъжата, дори Костадин Костадинов обеща решения в полза на България. Само ПП-ДБ останаха там някъде в стария свят – на омразата, изчегъртването и кордоните. За Надежда Йорданова охраната на Пеевски бе по-важна от високите цени, а Божидар Божанов поиска санитарен кордон, при който да няма зам.-председател на парламента от ДПС. Никой не обърна внимание на думите му. Защото те са част от миналото. А и срещу него на първия ред един до друг седяха Иван Демерджиев и Делян Пеевски.

Овладяването на цените

Бюджетът и овладяването на цените станаха приоритет на всички. Нищо, че за „Възраждане“ това минава през връщане на лева. И, разбира се, без „Промяната“. За нея значение има само как да овладее съдебната система и да има свой главен прокурор.

Дъжд от закони в първия ден

Амбициозната законодателна програма на „Прогресивна България“ повлече крак. Дъжд от закони се изсипа в първия ден на парламента. ГЕРБ депозира поправки в Закона за държавния дълг, с които поиска разширяване на възможностите за спестяване и инвестиции на българските граждани. ДПС внесе изменения в Изборния кодекс, за да премахне ограничението за разкриване на изборни секции в страни извън ЕС. „Възраждане“ излезе с проекторешение за прекратяване на подписаното от служебния кабинет 10-годишно споразумение с Украйна. А „Промяната“ засипа деловодството на НС с 6 закона, първият от които за ВСС.

„Прогресивна България“ влезе в парламента с ясната заявка за рестарт на държавата и държавността. Това означава обещанията да се превърнат в решения, решенията – в закони, а законите – в по-добър живот. Радев знае това. И има и отговорността, и смелостта да го направи.

