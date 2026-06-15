Бяс на морето. Пожелаха фалит на всички

Много тежки коментари и закани към бизнесмените по нашето море в началото на сезона.

Жителка в един от кварталите между Равда и Несебър изрази силно възмущение от цените в местните ресторанти в средата на юни и прогнозира масови фалити поради скъпотията. Тя реши да сподели публично за фрапиращите стойности на храните и плажните принадлежности, което веднага предизвика разгорещен дебат в социалните мрежи.

За недоволството на жената и последвалата онлайн дискусия между потребителите информира Plovdiv24.bg. Сигналът привлече стотици коментари, в които гражданите защитиха противоположни позиции относно реалната ситуация по Черноморието в началото на туристическия сезон.

Фрапиращите сметки за храна и плаж

Жената заяви, че фрапето на морето вече масово струва по 4 евро, а цените на калмарите са скочили драстично спрямо миналата година. По нейните думи през изминалото лято замразеният вносен калмар е бил на цена от 17-18 лева за порция от 250-300 грама, което тогава също е било скъпо, но в момента цената му е достигнала до 18-19 евро. Тя допълни, че докато нощувките в момента са най-евтиното перо за почиващите, то цената за комплект от чадър и шезлонг удря 20 евро. Според нея сезонът вече е започнал, но плажовете изглеждат така, сякаш бомба е паднала, заради наглеенето с цените.

Вълна от разнопосочни коментари в мрежата

Публикацията предизвика лавина от реакции, като част от потребителите изразиха солидарност с думите, че истината боли и доста хора ще плачат след края на лятото. Други споделиха сходен лош опит, като дадоха пример как за превоз от 3 километра таксиметров шофьор им е поискал 15 евро, заради което са предпочели автобуса за 1 евро. Появиха се и предложения гражданите масово да подават сигнали до Комисията за защита на потребителите (КЗП), ако сумите са необосновано високи, за да бъдат свалени.

В същото време много от коментиращите скочиха срещу авторката на видеото и я обвиниха в правене на антиреклама и говорене на глупости. Граждани посочиха, че в Стария град на Несебър има заведения с прилични цени и вкусна кухня, а в конкретен ресторант порцията калмари се продава за 8.40 евро и обектът е пълен. Други защитиха ресторантьорите с аргумента, че цените са същите като в родните градове на туристите, и припомниха, че в София фрапе за 4 евро се приема за нормално, а дори на кафе автоматите обикновеното кафе вече е станало 1 евро.

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