Радев: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове са изчерпани

Министър-председателят Румен Радев е днес в Шумен на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.

Той коментира споразумението между САЩ и Иран: "Очаквам разумът да надлее, защото този конфликт има изключително негативно отражение на икономиката по цял свят".

"Всичко, което казва господин Борисов е в синхрон с черната пантера от Шумен - всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя - това коментира премиерът Румен Радев по повод "Боташ" и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговорянето му и, че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция.

Надяваме се редовният бюджет да бъде представен до края на този месец, почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти да намалим дефицита, но това няма как да се случи изведнъж да слезем на три процента. Не могат повече да се декапитализират държавни дружества, те са в лошо финансово състояние. Няма какво да се вземе от тях. Част от тях дори вземат кредити, за да правят своите капиталови ремонти. Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година. Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат повече. Оттук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Не приемаме съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година. Разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство се събраха на едно място и превишават това, с което разполага бюджета", обясни премиерът.

По думите му ЕК очаква да види действията на страната за ограничаване на разходите, както и за повишаване на събираемостта.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог , заяви по време на разговорите премиерът.

Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.

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