ПБ даде урок по държавническо мислене. Намалява им заплатите

В момент, в който българското общество има крещяща нужда от справедливост и отговорност от страна на политическия елит, партия „Прогресивна България“ (ПБ) предприе смела и дълбоко морална стъпка. Формацията внесе в Народното събрание официален проект на решение за ключови промени в Правилника за работа на 52-рия парламент, които да сложат край на автоматичното и често необосновано покачване на депутатските възнаграждения.

С това предложение ПБ показва истинска загриженост за доходите на българските граждани и демонстрира как трябва да изглежда съвременната, прозрачна и отговорна политика.

Пълна прозрачност: Заплатите се закотвят спрямо реалността

Проектът предвижда основното месечно възнаграждение на народните представители да се фиксира на базата на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за март 2026 г. По този начин депутатите ще получават суми, които са пряко обвързани с икономическата реалност в страната и възможностите на държавния бюджет към настоящия момент, вместо да се възползват от досегашните механизми за непрекъснато тримесечно самоактуализиране.

В предложението на „Прогресивна България“ е заложена изключително важна и справедлива клауза: парите на народните избраници ще могат да се увеличават единствено в съответствие с общата политика по доходите в бюджетната сфера, гласувана в Закона за държавния бюджет за съответната година. Тоест – политиците ще получат повишение само тогава, когато държавата е осигурила такова и за лекарите, учителите, полицаите и останалите служители в държавния сектор.

Край на парите в плик – всичко минава по банков път

За да бъде контролът напълно безапелационен, от ПБ настояват в „Финансовите правила по бюджета на Народното събрание” изрично да се запише, че възнагражденията се изплащат единствено по банков път. Тази мярка е директен удар срещу всякакви опити за непрозрачни плащания и гарантира 100% отчетност пред данъкоплатците.

С този ход „Прогресивна България“ дава ясен сигнал, че влиза в парламента не за да обслужва лични или тяснопартийни финансови интереси, а за да наложи нов модел на поведение. Това е достоен пример за подражание, който връща вярата, че в българската политика все още има хора, готови да поставят обществения интерес пред собствения си джоб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com