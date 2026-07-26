Кънев търси „независим“ кандидат с партийна биография

ДСБ все по-ясно насочва подкрепата си към Андрей Гюров като възможен кандидат за президент. Лидерът на партията Радан Кънев заяви, че около името на бившия служебен премиер има очаквания, които надхвърлят избирателите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него кандидатурата трябва да бъде издигната от граждански инициативен комитет, за да привлече по-широка обществена подкрепа.

ДСБ предпочита Андрей Гюров

„Лично аз бих се радвал това да е Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер“, заяви Кънев.

По думите му в широк кръг от обществото има очакване именно Гюров да бъде кандидатът, който да обедини хора извън традиционните партийни ядра. ДСБ има готовност за политически процес, който скоро да доведе до официалното издигане на претендент.

Кандидатура чрез инициативен комитет

Кънев настоява бъдещият претендент да не бъде номиниран пряко от партия, а от граждански инициативен комитет. „Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори“, посочи лидерът на ДСБ.

Формулата трябва да представи Гюров като по-широка обществена фигура, а не само като кандидат на ПП и ДБ. Задачата ще бъде около него да бъдат привлечени и избиратели, които не принадлежат към тези две формации.

Леко противоречие в тезата на Кънев

Твърдението за независима кандидатура обаче остава спорно. Андрей Гюров има ясно разпознаваема политическа биография, бил е депутат и водеща фигура на „Продължаваме промяната“, а сега получава открита подкрепа от лидера на ДСБ.

Затова издигането му от инициативен комитет би променило формата на номинацията, но не би заличило политическата подкрепа зад нея. Истинското изпитание ще бъде дали Гюров може да излезе извън традиционния електорат на ПП и ДБ и действително да се превърне в кандидат на по-широка обществена коалиция.