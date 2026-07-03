Разривът в Промяната расте, новият партньор се казва СДС

В дясното пространство се задава ново разместване около ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ и "Синя България". По информация на Нюз бг, който цитира източници в сините редици, в СДС има нагласи за прекъсване на партньорството с ГЕРБ, тъй като партията на Бойко Борисов носела политически негативи. От ДБ пък търсят вариант за силно дясно обединение без Борисов, което може да превърне СДС в желан нов партньор. Темата става особено чувствителна ден преди Националната отчетно-изборна конференция на СДС, на която партията трябва да избере нов лидер.

СДС влиза в решаващ избор

Досегашният председател Румен Христов вече обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат. Той посочи, че е време да даде път на нов председател, а като кандидат за поста е издигнат главният секретар на СДС и евродепутат Илия Лазаров. Христов е приел да остане в ръководството като заместник-председател и да отговаря за връзката между партията и парламента.

Точно тази смяна на върха прави въпроса за бъдещото партньорство на СДС още по-остър. Досега партията беше трайно свързана с ГЕРБ в изборния формат ГЕРБ-СДС, но според източниците на News.bg част от сините вече искат нова посока.

ДБ търси дясно без Борисов

Според същата информация от ДБ виждат възможност за ново дясно обединение, в което СДС да заеме място без посредничеството на ГЕРБ. В този сценарий целта е да се сглоби по-ясен десен профил, който да не носи тежестта на Борисов и на досегашните управленски компромиси.

Това би означавало и практически край на досегашната формула между ПП и ДБ, ако разделянето на политическите им пътища стане окончателно. Засега обаче подобен ход остава в зоната на политическите сигнали и разговори, а не на официално обявено решение.

Синя България обърква сметките

В дясната картина влиза и "Синя България". "Да, България" искали формацията също да бъде част от новото дясно обединение, но лидерът на ДСБ Атанас Атанасов бил против заради старото напрежение с Петър Москов.

Паралелно с това "Синя България" вече даде публичен сигнал в друга посока. На 24 юни ГЕРБ подкрепи предложения на формацията за конституционни промени, свързани с ограничаване на ръста на държавния дълг, след среща между двете политически сили в парламента.

Борисов също може да търси нов партньор

Този ход поражда подозрения, че и Бойко Борисов може да подготвя нова дясна опора, ако СДС се отдалечи от ГЕРБ. Съвместната поява на ГЕРБ и "Синя България" по темата за дълга беше първият видим знак за такъв възможен завой. Идеята на "Синя България" е ограничението на задълженията да бъде 0,5% от БВП за предходната година и да важи от бюджета за 2027 г.

Така СДС се оказва в центъра на две възможни сметки - едната води към ДБ и ново дясно обединение без Борисов, другата към запазване или преформатиране на връзката с ГЕРБ. Решението кой ще поеме партията след Румен Христов може да покаже коя посока е по-вероятна.

Дясното пак търси име и посока

Големият въпрос вече не е само кой ще оглави СДС, а кой ще успее да подреди дясното пространство преди следващите избори. Ако сините наистина скъсат с ГЕРБ, това ще бъде най-сериозният удар по досегашната формула на Борисов в този сектор. Ако обаче "Синя България" заеме мястото им до ГЕРБ, дясното няма да се обедини, а просто ще се пренареди. Във всички случаи конференцията на СДС може да се окаже повече от вътрешнопартиен избор - тя може да бъде началото на ново разцепване или на нова сделка вдясно.

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