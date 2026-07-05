Крум Зарков: Новата власт правилно дефинира проблемите, но остави решаването им за наесен

„Новата власт правилно идентифицира проблемите, които трябва да бъдат решени. Всички съществени решения по тях обаче са оставени за есента – избор на нов състав на ВСС, тогава ще стане ясно новите правомощия на регулаторните органи ще повлияят ли на цените и инфлацията, истинският бюджетен дебат. От законопроектите, които бяха внесени, става ясно, че все още нямат точна и ясна представа за начина, по който да бъдат преодолени тези сложни въпроси, пред които сме изправени и които ще ескалират зимата.“ Това заяви в ефира на bTV председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Той подчерта, че „кошницата с грижа“ и сътрудничеството с търговските вериги едва ли ще се окажат достатъчни за справяне с цените. Социалистът подчерта и че с промените в закона за съдебната власт само временно са сложени пранги на сегашния ВСС с отдавна изтекъл мандат, но голямото предизвикателство все още предстои. Не на последно място председателят на левицата коментира, че същинският дебат по бюджета също предстои наесен, където ще станат ясни и политиките на новото мнозинство.

Зарков отбеляза, че по дебатите по тези три закона ПБ е разбрала, че въпреки че има 131 депутати, е сама. „Трябва да обмислят добре къде искат да отидат, да преценят кои са решенията на системните проблеми и как да намират подкрепа в широките обществени маси, да поставят честно въпросите, да търсят заедно решение и да комуникират по коренно различен начин“, категоричен е той.

По повод на несъответствието в данните, оповестявани от МВР около пътувания на Делян Пеевски, Зарков заяви, че със сигурност предстои да бъдат изнесени още факти. „Нека използваме историята със самолетите и да хвръкнем малко по-далече. На такъв самолет са се возили и две правителства – „сглобката“ и „Желязков“, с всичките им партии, които са ги съставяли, и всички важни назначения, включително на конституционни съдии, са минавали от там“, припомни социалистът. По думите му аргументът личен живот е един, а аргументът политическо влияние като начин на съществуване и реализиране на властта у нас тепърва трябва да бъде изяснен. „Съмнявам се това да стане през казуса със самолета, но той може да допринесе за качествено ново поведение на новата власт. Тя ще покаже нов подход, като се отнася сериозно към всички казуси, включително този“, заяви председателят на БСП. По думите му всяка публична личност дължи прозрачност на делата си и когато има въпрос, трябва да има убедителен отговор.

Зарков наблегна, че Атанасова и Белазелков са били избрани в определен момент от определено мнозинство, което е променило и Конституцията в два ключови аспекта - служебното правителство и съдебната власт. „С работата на тези съдии направеното в съдебната система беше отменено, а за „домовата книга“ – защитено. Това е сериозният политически разговор. Влиянието на Пеевски трябва да се разследва, но далеч извън този казус“, заключи Крум Зарков.

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