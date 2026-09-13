Родителски срещи по едно и също време. Задава се нова буря в училище
Майки и бащи с две деца са принудени да избират на коя среща да отидат, защото училища и градини не координират графиците си
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Майки и бащи с две деца са принудени да избират на коя среща да отидат, защото училища и градини не координират графиците си
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