Криза в транспорта! Министър Пеев бие тревога

Железопътният сектор и „Български пощи“ са сред най-проблемните звена в транспорта. Това заяви на брифинг министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

По думите му в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“ са назначени специализирани одити, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец.

„На базата на реалните резултати ще бъдат изготвени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Там, където нещата не се случват по правилния начин, ще бъдат предприети и промени в ръководствата“, заяви министърът.

Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми.„Не си представях нито мащабите на дейността, нито мащабите на проблемите в тази компания“, коментира той по отношение на НКЖИ, която е сред най-големите работодатели в страната и управлява железопътната инфраструктура.

Според министъра през последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро. В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 г. и все още не са приключили.

Особено тревожен е фактът, че са поемани задължения по проекти без осигурено финансиране. По данни на министерството стойността на такива договори достига около 765 млн. евро.

Министърът акцентира върху проблемите, свързани с безопасността на железопътния транспорт.

Като пример той посочи забавянето на договор за доставка на баласт - натрошен камък, използван за поддръжката на железния път. По думите му в продължение на три години не е бил сключен договор за необходимите доставки, което е наложило материалът да бъде прехвърлян от едни участъци към други според степента на риск.

„Имаше няколко инцидента, свързани с влакове, именно поради липсата на баласт. За нас е крайно недопустимо три години да не се сключва договор, който е пряко свързан с безопасността“, подчерта Пеев.

Транспортният министър съобщи и за прекратяването на договор на стойност 43 млн. евро, който според него е бил икономически неоправдан. Договорът е бил свързан с поддръжка и почистване на растителност по железопътната инфраструктура.

„Независимо че беше рамково споразумение, това е договор за 43 млн. евро. Той беше мигновено прекратен от нас“, заяви министърът. Сред установените слабости е практиката строителни процедури да стартират преди приключване на отчуждителните процедури, археологическите и геоложките проучвания.

По думите на Пеев това води до блокиране на проектите за години, а впоследствие изпълнителите настояват за индексация и анексиране на договорите заради променените икономически условия и инфлацията.

Министърът посочи още, че са изплатени аванси по договори за 30,5 млн. лева в периода 2024-2026 г., без по съответните проекти да са извършени реални строителни дейности.

Според Георги Пеев сериозен проблем представляват и условията на труд в НКЖИ. „Там работят изключителни професионалисти при много лоши условия“, заяви той.

Министърът припомни, че над 50% от железопътната мрежа в страната е с ограничения на скоростта спрямо проектните параметри, което е резултат от недостатъчна поддръжка и некачествено изпълнение на инфраструктурни дейности.

Сериозни финансови затруднения, остарял подвижен състав, рискове за поддръжката на влаковете и неподготвеност за въвеждането на новите мотриси са част от основните проблеми в железопътния сектор, очертани от министъра на транспорта Георги Пеев.

Министърът коментира и практиката за изплащане на т.нар. индексации по строителни договори – механизъм, който компенсира изпълнителите при инфлация и промени в икономическата среда. Според него средствата се разпределят по непрозрачен начин.

„Тъй като няма средства за всички, индексациите се изплащат избирателно“, заяви Пеев.

Министърът съобщи, че ще бъде направен анализ на структурата на БДЖ, включително на ролята на Холдинг БДЖ, който управлява дружествата за пътнически и товарни превози. По думите му представители на железопътния бранш не са посочили убедителни аргументи за необходимостта от съществуването на холдинговата структура.

„Ще направим изследване, за да установим реално дали е необходима такава структура, която по първоначални данни по-скоро утежнява функционирането на системата“, посочи министърът.

Сериозни финансови проблеми са установени и в БДЖ „Пътнически превози“. По данни на транспортното министерство дружеството има задължения за близо 30 млн. евро, като почти всички са просрочени.

Според Георги Пеев това създава реален риск за изпълнението на обществената услуга, която компанията предоставя.

Допълнителна тревога поражда състоянието на подвижния състав. Над 300 вагона, а според някои оценки и до 600, които ежедневно се използват в железопътната мрежа, са произведени през 70-те и 80-те години на миналия век.

Министърът предупреди за риск, свързан с поддръжката на мотрисните влакове Siemens, които формират над половината от действащия подвижен състав в железопътната мрежа.

Заради забавяне при сключването на договори за техническа поддръжка е съществувала опасност влаковете да останат без обслужване през летния сезон.

По думите на Пеев екипът на министерството е предприел спешни действия за предотвратяване на подобен сценарий. Той отбеляза още, че доставката на резервни части за остарелия подвижен състав често отнема повече от две години заради продължителните процедури по възлагане.

Транспортният министър коментира и закупените от Германия вагони, известни с проблемите си при високи температури.

По думите му техническите параметри на климатичните системи не позволяват нормална работа при температури над 35 градуса. Въпреки това са предприети мерки съвместно с БДЖ, технически експерти, представители на Техническия университет и БАН за подобряване на работата на системите преди летния сезон.

„Не мога да дам гаранция, че всичко ще функционира нормално, но сме положили усилия условията за пътниците да бъдат значително подобрени“, заяви Пеев.

Министърът подчерта, че новите влакове на производителите Skoda и Alstom няма да започнат редовна експлоатация през настоящия летен сезон.

Причината е необходимостта от провеждане на тестове, лицензиране, регистрация и сертификация на техниката, както и обучение на машинистите за работа с новото високотехнологично оборудване. „Очакваме ги да пристигнат, част от тях вече са тук, но предвид процедурите най-вероятно ще започнат да изпълняват функциите си след есента“, каза Пеев.

Според министъра държавата не е подготвила необходимата техническа база за поддръжка на новите влакове. Той посочи, че все още не са изградени необходимите сервизни мощности, станции за обслужване и специализирана инфраструктура, необходима за експлоатацията на модерния подвижен състав.

„Имаме модерен подвижен състав от утвърдени производители, но не сме направили необходимото, за да го посрещнем и обслужваме адекватно“, заяви министърът.

По думите на Георги Пеев БДЖ „Товарни превози“ практически се намира във фалит.

Общият размер на задълженията на дружеството надхвърля 60 млн. евро, като около 80% от тях са просрочени. В същото време компанията работи на по-ниски цени от частните превозвачи, но въпреки това губи пазарен дял и товари.

Министърът посочи, че държавният оператор е поставен в неравностойна конкурентна среда, тъй като е задължен да спазва всички изисквания на законодателството, включително процедурите по Закона за обществените поръчки, докато частните компании не са обект на същите ограничения.

„Ако искаме БДЖ да продължи да съществува като символ на българската държава, са необходими сериозно преструктуриране и оздравителен план“, подчерта Пеев.

Министърът предупреди и за сериозни рискове при усвояването на европейски средства по програма „Транспортна свързаност“.

По данни на министерството към май са договорени около 80% от средствата по програмата, но реалното изпълнение е едва 27%.

Особено критично е състоянието на проекта за модернизация на железопътната линия София -Пловдив, най-вече в участъка Елин Пелин - Костенец.

По предварителни оценки са необходими допълнителни над 205 млн. евро, а вероятността проектът да бъде завършен в рамките на допустимия срок до 2029 г. е минимална.

Според министъра предстоят преговори с Европейската комисия за преструктуриране на проекта с цел запазване на европейското финансиране.

Пеев обърна внимание и на риска за финансирането на част от новите мотриси Alstom, договорени по Националния план за възстановяване и устойчивост. От общо 35 мотриси само 12 са осигурени по Плана за възстановяване. За останалите 23 се предвижда финансиране по бъдещия Социален климатичен фонд, който все още не е разработен.

„Има вероятност въобще да няма такъв план“, предупреди министърът, предаде NOVA.

Като резервен вариант е предвиждано използването на остатъчен ресурс по програма „Транспортна свързаност“, но според министерството към момента такъв финансов ресурс не съществува.

След приключването на одитите Министерството на транспорта ще изготви конкретни програми за реформи в железопътния сектор и „Български пощи“. Очаква се те да включват организационни промени, мерки за повишаване на безопасността, подобряване на финансовото управление и кадрови промени в дружествата, където бъдат установени сериозни нарушения или неефективност.

Под риск са над 356 млн. евро за нови влакове и железопътни проекти

Над 356 млн. евро за нови железопътни мотриси са поставени под риск заради липсата на осигурено финансиране, въпреки че договорите вече са подписани и производството на влаковете е започнало, допълни министър Пеев.

Министърът съобщи, че е разпоредена пълна проверка на договора с компанията „Ивкони Експрес“, която трябва да поеме част от железопътните пътнически превози от декември тази година. Ще бъдат анализирани целесъобразността на договора, процедурата по избора на изпълнител и условията за изпълнение.

По думите на Пеев, Европейска прокуратура разследва 17 договора за железопътни проекти от периода 2019-2021 г., както и още два договора за доставка на електрически мотрисни влакове.

Паралелно проверки извършва и ОЛАФ. Ако бъдат установени нарушения, съществува риск България да загуби над 400 млн. евро европейско финансиране.

Министърът предупреди, че липсата на координация между ремонтите по железопътната мрежа води до сериозни затруднения за превозвачите. По негови данни товарни композиции понякога се движат повече от 72 часа между турската и сръбската граница заради затворени участъци и липса на адекватни обходни маршрути.

В отговор Министерството на транспорта ще преразгледа всички проекти без осигурено финансиране. Тези, които не са свързани с безопасността и стратегическата свързаност на страната, ще бъдат прекратени. „Практиката да се поемат ангажименти без реално финансово обезпечение трябва да бъде незабавно прекратена“, подчерта Пеев.

„Български пощи“ с дългове за близо 135 млн. евро

Сериозни проблеми са установени и в „Български пощи“. По данни на министъра задълженията на дружеството възлизат на близо 135 млн. евро.

Според него то изостава значително от съвременните тенденции в сектора, а изпълнението на одобрения от Европейската комисия план за преструктуриране е сериозно забавено.

Като положителен пример министърът посочи проекта за изграждане на широколентова интернет инфраструктура по Плана за възстановяване и устойчивост.

След серия координационни срещи между институциите проектът е ускорен, като целта е до крайния срок да бъде осигурена високоскоростна интернет свързаност в над 109 общини.

Стойността на проекта е около 200 млн. евро и той е определен като ключов за развитието на малките населени места и цифровата свързаност в страната.

Държавна автомобилна инспекция - да бъде преместена в МВР

Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи започват съвместен анализ за реформа в контрола на автомобилния транспорт с цел ограничаване на корупционните практики и повишаване на ефективността. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев.

По думите му секторът обхваща близо 22 000 лицензирани фирми, от които около 20 000 извършват превоз на пътници и товари с над 103 000 превозни средства.

„Ще анализираме възможността контролни функции на автомобилната администрация да бъдат интегрирани към МВР, ако това доведе до по-ефективен контрол и ограничаване на корупцията“, заяви министърът.

Пеев предупреди, че сроковете за прилагане на новия Закон за обществения транспорт са практически неизпълними. Според него за кратък период трябва да бъдат разработени множество подзаконови актове и нови електронни системи, което изисква значително повече време.

Министърът алармира, че България е изправена пред финансови санкции заради забавено въвеждане на европейските правила за командироването на шофьори в автомобилния транспорт.

При окончателно решение страната може да бъде санкционирана с близо 500 хил. евро, както и с над 12 хил. евро дневно до приемането на необходимите законодателни промени.

Очаква се решение за концесионната такса на Летище „Васил Левски“ - София

По отношение на въздушния транспорт Пеев съобщи, че до месец трябва да приключи финансовият анализ на концесията на летището в София.

След приключването му ще бъдат проведени разговори с концесионера „СОФ Кънект“ за определяне на дължимите концесионни плащания. „Трафикът на летището вече е възстановен до нива, които предполагат плащане на концесионни такси“, заяви министърът.

Спасени са над 90 млн. евро за системата HEMS

Министерството е успяло да избегне риск от загуба на над 90 млн. евро по проекта за въздушна спешна медицинска помощ (HEMS).

След преговори с Европейската комисия доставката на медицинските хеликоптери е била отделена от изграждането на наземните бази, което позволява хеликоптерите да бъдат доставени и въведени в експлоатация в срок.

Според министъра това гарантира усвояването на европейското финансиране и продължаването на проекта за въздушна спешна помощ в България.

Държавата ще поеме финансирането на базите за системата за въздушна спешна медицинска помощ, като предстои преразглеждане на избраните локации, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.

По думите му целта е базите да бъдат разположени на места със съществуваща инфраструктура и оптимално покритие на нуждите от спешна медицинска помощ, вместо на труднодостъпни терени без необходимите условия.

Министърът посочи, че една от приоритетните задачи е актуализиране на регулациите за безпилотните летателни системи. Според него технологичното развитие изпреварва законодателството, а липсата на достатъчно ясни правила създава неяснота за гражданите и бизнеса относно използването на дронове.

Подготовка за бъдещето на пристанище Варна

В сектора на водния транспорт предстоят анализи, свързани с дългосрочното развитие на Пристанище Варна и евентуалното му концесиониране.

Пеев подчерта, че решения няма да бъдат вземани прибързано и ще се отчитат както икономическите ефекти, така и интересите на работещите в сектора. Министерството ще предложи законодателни промени за облекчаване на процедурите при развитието на пристанищната инфраструктура, тъй като в момента изготвянето на необходимите устройствени планове може да отнема години.

Пет основни приоритета

Транспортният министър очерта пет ключови приоритета в работата на ведомството:

повишаване на безопасността във всички видове транспорт;

ускорена дигитализация на транспортните услуги;

развитие на интермодалната свързаност;

насърчаване на екологичния транспорт;

по-ефективно усвояване на европейските средства и намаляване на административната тежест.

Няма планове за продажба на правителствения „Фалкон“

В отговор на журналистически въпрос Пеев заяви, че към момента не вижда необходимост от продажба на правителствения самолет „Фалкон“.

Според него машината наскоро е преминала основен технически преглед и разполага със специализирано оборудване за проверка на навигационни системи, което има значение както за България, така и за международни партньори.

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